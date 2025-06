Sterkrader Fronleichnamskirmes mit wichtigem Hinweis am Familientag: „Nicht vergessen“

Die Sterkrader Fronleichnamskirmes läuft auf vollen Touren. Bei bestem Wetter tummeln sich Tausende rund um das imposante Riesenrad „Bellevue“ auf dem Martha-Schneider-Bürger-Platz in Oberhausen. Am Samstag (21. Juni), der traditionell der Familientag ist, kommen auch viele Eltern mit ihren Kindern. Doch vorher haben die Veranstalter einen wichtigen Hinweis.

Für die Sonnenanbeter unter den Kirmes-Fans ist das Hitze-Wochenende natürlich ein Highlight. Aber nicht jeder kommt gut damit klar, stundenlang auf dem Rummel unterwegs zu sein oder vor den Fahrgeschäften in den Warteschlangen zu stehen. Das Kirmes-Team bittet daher darum, sich entsprechend zu schützen.

Sterkrader Fronleichnamskirmes mit wichtigem Hitze-Hinweis

Ein guter Hinweis, der für alle Besucher gilt, nicht nur Familien mit Kindern. Und auch nicht nur für den Samstag, sondern definitiv auch für den Sonntag, der mit bis zu 35 Grad noch heißer werden soll.

+++ Hitzige Diskussion vor Sterkrader Fronleichnamskirmes – „Solche Aktionen vernichten alles“ +++

Und so heißt es auf der Facebook-Seite der Sterkrader Fronleichnamskirmes in Oberhausen: „Es wird heiß, so die Wettervorhersage. Darum raten wir: viel trinken, luftige Kleidung und Kopfbedeckung, Schattenplätze nutzen, körperliche Anstrengung vermeiden und Sonnenmilch nicht vergessen. Oder eine Runde Wildwasserbahn, Slush- oder Kirmes-Eis zum Abkühlen.“

Clowns und Maskottchen warten auf die Kinder

Die Besucher der Sterkrader Fronleichnamskirmes können sich in diesem Jahr über 22 Großkarussells freuen, die die zweieinhalb Kilometer lange Wegstrecke säumen. Auf eine Weltpremiere müssen die Oberhausener dabei allerdings verzichten (mehr dazu hier >>>). Höhepunkt des Rummels ist traditionell ein Feuerwerk. Ob es angesichts der Hitze und Trockenheit in diesem Jahr stattfinden kann? Zumindest war am Samstag noch nicht Gegenteiliges bekannt.

Doch zurück zum Familientag. Unter dem Motto „Hits for Kids“ gibt es auf dem ganzen Kirmesgelände kleine Überraschungen. Unter anderem warten die Clowns Oli und Felinchen sowie viele lustige Maskottchen auf die kleinen und großen Besucher.

Mehr News:

Nicht nur auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes, sondern auch andernorts ist die Hitze ein Thema. Beim Traumzeit-Festival in Duisburg zum Beispiel müssen die Besucher Einschränkungen hinnehmen (>>> hier die Einzelheiten). In Bochum und Duisburg wurden wegen Brandgefahr Grillverbote erlassen.