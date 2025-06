Traumzeit-Festival in Duisburg mit dringendem Hinweis: „Uns sind leider die Hände gebunden“

Das Traumzeit-Festival in Duisburg hat einen fulminanten Start hingelegt. Die US-Rockband Jimmy Eat World ließ es am Freitagabend richtig krachen. Tausende Fans feierten ausgelassen. An anderer Stelle musste das Festival-Team die Besucher jedoch in die Schranken weisen.

Traditionell reisen viele Fans mit Zelt, Camping-Bus & Co. zum Traumzeit-Festival nach Duisburg an. Und für viele von ihnen ist es quasi ein Muss, dass bei der Selbstverpflegung nichts ohne Grill geht. Doch in diesem Jahr muss die Kohle im Sack bleiben.

Traumzeit-Festival in Duisburg muss das Grillen verbieten

Seit Freitag (20. Juni) gilt im Landschaftspark Duisburg-Nord ein Grill-Verbot. In Duisburg ist am Freitag der sogenannte Graslandfeuerindex Stufe 3 (mittlere Gefahr) erreicht worden, am Sonntag wird Stufe 4 (hohe Gefahr) erwartet. Maximal ist Stufe 5 möglich. Konkret bedeutet das, dass angesichts der Hitze und Trockenheit das Risiko zu groß ist, dass Funkenflug, glühende Asche usw. ein Feuer auslösen.

Die Organisatoren vom Traumzeit-Festival in Duisburg weisen die Besucher daher dringend darauf hin, das Grillen zu unterlassen. Einzige Ausnahme seien kleine Gas-Brenner und Gas-Grills, und auch die nur, wenn sie auf einer feuersicheren Oberfläche wie etwa einem Tisch genutzt werden. Dazu betont das Festival-Team: „Unser Sicherheitsdienst wird dies auch prüfen, uns sind da leider die Hände gebunden.“

Das Traumzeit-Festival in Duisburg findet vom 20. bis 22. Juni vor der spektakulären Industriekulisse des früheren Hüttenwerks im Landschaftspark Duisburg-Nord statt. Am Freitag konnten die rund 20.000 Besucher bereits Jimmy Eat World, Kat Frankie’s BODIES, Schrottgrenze und Sarah Julia erleben. Inhaler und The Notwist sind am Samstag die Headliner. Am Sonntag treten unter anderem Von Wegen Lisbeth, Il Civetto und ENGIN auf. Das Festival ist für seine entspannte und besondere Atmosphäre bekannt, bei der rund 30 unterschiedliche Künstler aus Bereichen wie Indie, Pop, Rock, Singer/Songwriter und elektronischer Musik auf drei Bühnen auftreten.