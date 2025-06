Wetter in NRW bringt erst Hitzewarnung – dann kracht es gewaltig!

Der kalendarische Sommeranfang (21. Juni) hält, was er versprich: Sommer, Sonne und eine Hitzewarnung! Das Wochenende startet bereits mit ziemlich hohen Temperaturen in den Tag. Dass aber noch lange nicht die Spitze des Bergs erreicht ist, dürfte vielen klar sein.

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung für „wetter.net“ nämlich prognostiziert, erreichen wir in ganz NRW und Deutschland eine neue Hitzespitze. Ein Hoch und sehr warme Luftmassen sorgen an diesem Wochenende für neue Rekordtemperaturen in diesem Jahr.

Wetter in NRW übertrifft alles

Allein am Samstag (21. Juni) können sich die Bewohner in NRW schon einmal Gedanken über eine Abkühlung machen – hier werden nämlich Höchstwerte von bis zu 31 Grad erreicht. Mit Schauern und Gewittern müssen Freiluft-Liebhaber und Bade-Begeisterte am Wochenendanfang noch nicht rechnen. Doch das kann sich schnell ändern…

„Der Sonntag selbst bringt zunächst richtig viel Sonnenschein, wieder von Nord bis Süd, von West bis Ost, ist es recht trocken“, erklärt der Wetter-Experte. Doch das bleibt nicht so – denn im Tagesverlauf kommt es, wie es kommen muss: Es kracht gewaltig! „Im Westen ziehen Schauer und Gewitter an“, resümiert Dominik Jung den Sonntag. Dennoch müssen sich die Menschen in NRW auf ein regelrechtes Temperaturen-Hoch gefasst machen. Bis zu 35 Grad erreichen die Städte und das Land – Hitzewarnung!

„Das wird wohl der bisher heißeste Tag 2025 werden“, gibt Jung an. Ab Montag (23. Juni) wird es dann wieder etwas kühler in NRW, der Tageshöchstwert liegt hier bei 22 Grad. Dienstag (24. Juni) wird es dann noch mal ein Ticken freundlicher – hier dürfen sich Bewohner in NRW auf bis zu 25 Grad und Sonnenschein freuen. Wie es in der Woche weiter geht, erfährst du im Video auf „wetter.net“.