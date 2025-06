Feuerhölle bedroht beliebtes Urlaubs-Ziel in Kroatien – komplettes Dorf evakuiert!

An der kroatischen Adria-Küste wütet ein heftiges Feuer. Bewohner und auch die zahlreichen Touristen, die aktuell ihren Urlaub in Kroatien verbringen, sind in großer Sorge. Besonders betroffen sind die Siedlungen Pisak und Marusici, etwa 30 Kilometer südlich der Küstenstadt Split. Marusici, ein kleines Dorf mit ca. 200 Einwohnern und zahlreichen Urlaubsgästen, muss vollständig evakuiert werden.

Um die Menschen in Sicherheit zu bringen, setzte die Wasserpolizei Boote ein. Der Brand zerstörte bereits viele Häuser und Autos. Gleichzeitig laufen weitere Evakuierungen, da die Gefahr fortbesteht und sich der Brand unberechenbar ausbreitet.

Urlaub in Kroatien schlägt in Feuer-Drama um

Fotos zeigen eine regelrechte Feuerhölle. Einsatzkräfte der Feuerwehrleute kämpfen mit aller Kraft gegen die Flammen, setzen auch Löschflugzeuge ein. Doch die Situation bleibt extrem angespannt. Medienberichten zufolge ist der Brand außer Kontrolle. Trockenheit, Hitze und starker Wind erschweren die Löscharbeiten massiv. Vor allem die Kiefernwälder der Region, die leicht entflammbar sind, tragen zur schnellen Ausbreitung des Feuers bei. Wer gerade Urlaub in Kroatien macht, kann also nicht mit einem schnellen Ende dieser bedrohlichen Situation rechnen.

+++ Urlaub in Kroatien plötzlich teurer als Spanien und Griechenland? Touristen platzt der Kragen +++

Auch die Infrastruktur der Region leidet unter der Katastrophe. Ein Abschnitt der wichtigen Küstenautobahn zwischen Omis und Dubce musste aufgrund der Flammen gesperrt werden. Urlauber und Einheimische in Kroatien versuchen, auf anderen Wegen in Sicherheit zu gelangen. Trotz des Chaos gibt es bisher keine Berichte über Verletzte. Die Brandursache ist noch unklar.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auswärtiges Amt warnt vor Busch- und Waldbränden

Kroatien ist eines der beliebtesten Reiseziele für deutsche Urlauber. Jährlich zieht das Land Millionen von Gästen an, die vor allem die malerische Adria-Küste mit ihren Stränden und historischen Städten besuchen. 2024 reisten laut kroatischem Tourismusverband mehr als drei Millionen Deutsche an die Adria. Doch viele Touristen mussten ihren Urlaub in Kroatien jetzt abbrechen.

Mehr News:

Bei aller Dramatik sind Waldbrände in Kroatien nichts Ungewöhnliches. So warnt auch das deutsche Auswärtige Amt alle Urlauber auf seiner Webseite: „In den Sommermonaten kommt es in Kroatien aufgrund der herrschenden klimatischen Bedingungen immer wieder zu Busch- und Waldbränden. Mit einer Beeinträchtigung der Infrastruktur auch in Tourismusgebieten muss in diesen Fällen gerechnet werden.“ (mit dpa)