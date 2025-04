Centro Oberhausen: Neueröffnungs-Welle! Jetzt ist es offiziell

Es geht rund im Westfield Centro Oberhausen! Zuletzt sind hier zahlreiche neue Läden eingezogen – doch war es das noch lange nicht. Das Einkaufszentrum plant viele weitere Neueröffnungen. Eine davon startet auch schon am Freitag (11. April).

Das Schmuckgeschäft „Hi-Life“ wird mit einem großen Opening-Special seine Türen öffnen. Was die Kunden im Centro Oberhausen dabei und darüber hinaus noch so alles erwartet, erfährst du hier exklusiv in unserem Artikel.

Centro Oberhausen: „Hi-Life“ eröffnet

Am Freitag (11. April) eröffnet „Hi-Life“ den ersten Flagshipstore im Einkaufszentrum. Das Schmuckgeschäft hat sich so einige Aktionen für die Kunden der ersten Stunden ausgedacht. So werden die ersten 100 eine gratis Goodie Bag bekommen und die nächsten 100 eine ab einem Einkaufswert von 59 Euro. Zudem gibt es Barista-Kaffee, eine Piercing-Aktion und Musikbegleitung durch einen DJ am Eröffnungstag. Du findest „Hi-Life“ im Erdgeschoss neben Apple und H&M.

Doch das war es noch lange nicht. Wie Center-Manager Andreas Ulmer gegenüber DER WESTEN verrät, sind noch weitere Neueröffnungen geplant.

Weitere Neueröffnungen folgen

„Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unseres Standortes und freuen uns, unsere Besucherinnen und Besuchern auch in diesem Jahr mit zahlreichen neuen Marken und spannenden Events im Westfield Centro zu überraschen“, versichert Ulmer. Zuletzt waren New Zealand Auckland, Footkorner und Nikpoint ins Einkaufscenter gezogen.

Folgen sollen „in Kürze“ Miniso, Kiki’s Kitchen, Glambou und Oakberry. Miniso ist eine japanische Fast-Fashion-Designer-Marke, die neben Kleidung und Modeschmuck auch Geschenkartikel und Haushaltsgegenstände oder Wohnaccessoires verkauft (und die gibt es auch schon im Limbecker Platz Essen >>). Kiki’s Kitchen, der Store von Food-Creatorin Kiki Aweimer, versorgt dich mit allerhand Kulinarischem. Bei Glambou gibt es Schmuck und bei Oakberry Smoothies und Bowls sowie eine besondere Aktion zur Eröffnung am Samstag (>>hier mehr dazu).

Centro Oberhausen: Manager mit Masterplan

Im April eröffnet dann noch der Zara-Flagship-Store mit einer über 6.000 Quadratmeter großen Verkaufsfläche. Und mit Stradivarius wird noch eine internationale Mode-Marke Einzug ins Centro halten. Zudem gestalten New Yorker, Jack&Jones sowie Pull&Bear ihre Stores um und vergrößern sich teilweise.

Mehr News:

„Ein größerer Rückzug von Mietpartnern ist aktuell nicht zu verzeichnen“, freut sich der Center-Manager. „Vielmehr entwickeln wir das bestehende Markenportfolio weiter – und stärken damit unsere Position als führende Freizeit- und Shoppingdestination der Region.“ Auch stehen demnächst einige Events an, wie etwa das zweite Arts’n’Acts Festival (3.-4. Mai) oder das Westfield Good Festival (6.-8. Juni) (mehr darüber erfährst du >>hier).