Centro Oberhausen macht es offiziell – Besucher können sich auf Comeback freuen

Darauf haben sich sicher so einige Besucher gefreut: Ein beliebtes Festival geht im Centro Oberhausen in die zweite Runde! Und das schon sehr bald – direkt nach Ostern. Worauf sich die Besucher in diesem Jahr bei ihrem Aufenthalt im Einkaufszentrum Westfield Centro in Oberhausen freuen können, erfährst du hier.

Centro Oberhausen: „Westfield Good Festival” feiert Comeback

Das Nachhaltigkeitsfestival „Westfield Good Festival“ kehrt zurück! Zwischen dem 5. und 13. April können sich die Besucher an den Wochenenden auf viel Entertainment rund um das Thema Nachhaltigkeit freuen. In der zweiten Ausgabe des Themenprogramms wird es wieder Workshops, Live-Kochshows und sogar ein Konzert geben.

„Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr möchten wir das Westfield Good Festival zu einer festen Größe in unserer Event-Reihe etablieren“, freut sich Andreas Ulmer, der Center Manager, über die Rückkehr des Angebots. „Mithilfe von abwechslungsreichem Info- und Entertainment geben wir mit dem Festival Impulse für Nachhaltigkeit. Ziel des Festivals ist es, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu stärken und zu fördern. Auch in diesem Jahr bieten wir unseren Besucherinnen und Besuchern spannende Mitmachaktionen, die Wissen vermitteln und dabei unterstützen sollen, nachhaltiger zu leben.“

Centro Oberhausen: Programm an 2 Wochenenden

Das erste Wochenende vom 5. bis 6. April steht im Zeichen von Umwelt- und Klimaschutz sowie nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung. Diese Themen werden mittels Live-Kochshows, Bastelaktionen und einem Fair Market mit vielen nachhaltigen Produkten den Besuchern nähergebracht. Dort wird es neben Lebensmitteln auch Fashion-Artikeln, Kosmetika und andere Alltagsprodukte zu kaufen geben.

Am darauffolgenden Wochenende (11.-13. April) geht es dann noch mehr um Nachhaltigkeit im Alltag, wie zum Beispiel Recycling. Bei Workshops und an Infoständen können Besucher lernen, wie sie selber festes Shampoo oder andere nützliche Dinge herstellen können. Den Abschluss bildet dann ein musikalischer Auftritt von Newcomer und Songwriter Michèl von Wussow, der auch lyrisch auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen wird.

Darüber hinaus wird es noch Mitmachaktionen geben, für die Besucher auch etwas geschenkt bekommen können. Die Aktionen starten jeweils freitags und samstags um 10 Uhr und enden um 20 Uhr.