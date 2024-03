Centro Oberhausen: Kult-Laden seit Monaten dicht – das steckt dahinter

Das Centro in Oberhausen lockt nicht nur Shoppingfans, sondern auch Gäste mit Hunger und Durst an. Eine beliebte Anlaufstelle auf der Promenade ist das Bar-Restaurant „König“, wo es neben leckerem Fingerfood und Schnitzel auch Cocktails, Fußball und am Wochenende die eine oder andere Party gibt. Die zahlreichen Außenplätze vor dem Centro Oberhausen runden das Angebot ab.

Doch schon seit vielen Monaten sind die Türen des Kult-Lokals geschlossen. Zum Jahreswechsel kündigten die Betreiber noch Umbauarbeiten an, aber nachdem wochenlang kein Eröffnungsdatum bekannt gegeben wurde, wurden die Fans langsam unruhig. Auf Facebook gab es daher schon wilde Spekulationen. Macht der „König“ überhaupt wieder auf? Werden die Betreiber gewechselt? Die „WAZ“ hat nachgefragt.

Centro Oberhausen: Was dauert da so lange?

Am 01. Januar kündigte das „König“ am Centro Oberhausen eine neue Ära an. Umfangreiche Umbau- und Renovierungsarbeiten seien geplant. Ein Termin zur Wiedereröffnung wurde auch drei Monate später jedoch nicht bekannt gegeben, was die Fans unruhig machte. Gegenüber der „WAZ“ haben sich die Betreiber nun zum Stand der Dinge geäußert. Hinter der langen Bauphase steckt ein gravierender Wasserschaden.

„Nach einem gravierenden Wasserschaden hat die König-Event Gastronomie GmbH mit Sanierungs- und Umbauarbeiten begonnen. Dieses Ereignis erforderte einen tiefgreifenden Eingriff, der weit über die sichtbaren Bereiche hinausgeht und bis in die Struktur des Gebäudes reicht“, erklärten die Betreiber gegenüber der „WAZ“.

Rückkehr ist in Sicht

Trotz vieler Nachfragen von treuen Gästen kann noch kein konkreter Termin für die Rückkehr genannt werden. Immerhin: Das zweite Quartal des Jahres 2024 wird als Rückkehr angepeilt. „Das König-Team ist fleißig bei den Planungen und wir versuchen, unser Opening so schnell und so gut wie möglich zu planen“, schreibt das Team dazu auf Facebook.

Für die Rückkehr ist man auch schon mit Stellenanzeigen auf der Suche nach Verstärkung für das Team. Die Fans des Restaurants am Centro Oberhausen müssen sich wohl noch ein wenig gedulden, aber immerhin ist jetzt sicher: Die Eröffnung ist nicht mehr weit. Mehr zu den Umbauarbeiten kannst du in diesem Artikel der „WAZ“ nachlesen.