Centro Oberhausen: Radikaler Umbau – beliebter Laden kehrt zurück

Shopping-Freunde, aufgepasst! Das Centro Oberhausen baut aktuell um. Ein beliebter Laden kommt endlich wieder zurück…

Egal ob Elektronik, Klamotten oder Parfum: Im Centro Oberhausen wird wohl jeder fündig. Ein beliebtes Geschäft allerdings hat jetzt für einige Zeit gefehlt. Nun feiert es sein Comeback. Dazu wird ein weiteres Ladenlokal zurückkehren, wie die „WAZ“ berichtet.

+++Centro Oberhausen: Beliebter Laden plötzlich weg? Jetzt ist klar, was dahinter steckt+++

Centro Oberhausen: Drogeriekette ist wieder da!

Nach Umbauarbeiten kehren insgesamt drei Ladenlokale zurück. Besonders wer auf der Suche nach Duschgel, Deo und Co. ist, darf sich freuen, denn: Der Drogeriemarkt dm öffnet endlich wieder seine Pforten! Dort erwartet dich eine große Veränderung. Dm hat neue Räumlichkeiten im Centro bezogen – und dazu sogar die Ladenfläche fast verdoppelt!

+++Centro Oberhausen: Änderung im Einkaufszentrum – Besucher müssen sich umstellen+++

Am Dienstag (26. März) ist es endlich so weit. Um 10 Uhr wird die vergrößerte dm-Filiale eröffnet. Sie befindet sich in der Nähe des Mitteldoms im Obergeschoss. Zuvor war dm im Erdgeschoss neben Sinn zu finden.

Centro Oberhausen: Auch bekannter Schuhhändler baut um

Das neuere dm-Geschäft soll modern werden. Zudem soll der Kosmetikbereich ausgebaut werden und es sollen mehr Produkte für junge Familien zu finden sein. Durch mehr Kassen soll es mit dem Zahlen dann auch schneller gehen. Es wird auch Selbstbedienungskassen geben.

Und auch Schuh-Fans dürfen jetzt ganz laut jubeln. Nicht mehr lange und auch Deichmann kehrt endlich wieder zurück. Termin für die Wiedereröffnung ist der 28. März (Donnerstag), also zwei Tage später als dm. Deichmann möchte seine Filiale im Westfield Centro heller und übersichtlicher gestalten.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Restaurant ebenfalls bald zurück

Doch nicht nur bei den Verkaufsläden wird kräftig umgebaut. Ein Restaurant kehrt ebenfalls bald zurück. Welches das ist, liest du im Artikel bei der „WAZ“.