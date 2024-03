Centro Oberhausen: Beliebter Laden plötzlich weg? Jetzt ist klar, was dahinter steckt

Kunden müssen im Centro Oberhausen jetzt ganz genau hinschauen. Denn die Karten im größten deutschen Einkaufszentrum werden neu gemischt.

Schon im vergangenen Jahr haben wir berichtet, dass die spanische Modekette Zara seinen Standort im Centro Oberhausen aufgibt, um an anderer Stelle einen neuen Flagship-Store zu eröffnen (mehr dazu hier >>>). Mittlerweile ist klar, welcher Laden auf die frei werdende Zara-Fläche ziehen wird. Doch wie DER WESTEN erfuhr, hat die Rochade noch weitere Konsequenzen.

Centro Oberhausen: Kunden erwartet Flagship-Gewitter

„Wir setzen hier mit dem größten Zara in Deutschland ein weiteres Highlight und belegen einmal mehr die Attraktivität und Strahlkraft des Standorts für große internationale Brands, die hier ihre einzigartigen Flagshipformate und neuesten Konzepte realisieren“, freute sich Westfield-Sprecher Constantin Wiesmann im Herbst 2023. Wenige Monate später gab das Unternehmen bekannt, dass auf der alten Zara-Fläche ein weiterer repräsentativer Shop eröffnet werde.

Dabei handelt es sich um den Flagship-Store der Fashion-Marke „Reserved“. Was dich in dem Store des polnischen Mode-Unternehmens LPP SA erwartet, liest du hier >>>

Beliebter Laden schrumpft

Auf Nachfrage von DER WESTEN hat das Centro Oberhausen nun mehr über den neuen Zara-Deal verraten. Demnach soll der Shop 2025 im Erdgeschoss eröffnen. Die geplanten 6.000 Quadratmetern Verkaufsfläche können sich sehen lassen und werden sich auch auf einen beliebten anderen Modeladen auswirken.

So wird das Modehaus „Sinn“ aus dem Erdgeschoss verschwinden. Kunden werden den Laden bald nur noch im 1. Obergeschoss finden. „Die Renovierungsarbeiten sind bereits in vollem Gange. Der neue Shop wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres wieder eröffnen“, erklärte das Centro Oberhausen. Shopping-Fans werden sich also noch ein wenig gedulden müssen.