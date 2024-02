Centro Oberhausen verkündet Hammer-Neuzugang – doch es gibt einen Haken

Riesen-Neuigkeit aus dem Westfield Centro Oberhausen. Der Betreiber des größten Einkaufszentrums in Deutschland lässt die Shopping-Begeisterten aus dem Ruhrgebiet jubeln.

Am Montag (19. Februar) verkündete es einen Neuzugang, der es in sich hat. „Der Ladenbau wird sich auf dem Niveau unserer internationalen Flagships in London und Mailand bewegen“, spuckt der neue Mieter im Centro Oberhausen große Töne.

Centro Oberhausen: Neuer Laden mit Haken

Bei dem neuen Laden handelt es sich um eine neue, repräsentative Filiale der Fashion-Marke „Reserved“. Ihr Angebot richtet sich vornehmlich an eine junge, trend- und preisbewusste Zielgruppe. Die Marke gehört zum polnischen Mode-Unternehmen LPP SA, zu dem auch die Labels „Cropp“, „House“, „Mohito“ und „Sinsay“ gehören.

Doch es gibt einen Haken. Denn bis der neue Mode-Laden ins Centro Oberhausen zieht, müssen sich die Shopping-Fans noch reichlich gedulden. Schließlich ist die Eröffnung erst für den Sommer 2025 geplant. Bis dahin laufen die Bauarbeiten auf der rund 2.600 Quadratmeter großen Verkaufsfläche, die sich über zwei Etagen erstrecken wird.

Centro Oberhausen jubelt über Neuzugang

„Die Pläne von Reserved, im Westfield Centro einen Store auf Weltstadt-Niveau zu eröffnen, zeigt eindrücklich die Strahlkraft des Standorts in der Wahrnehmung internationaler Brands“, freut sich Constantin Wiesmann. Der Westfield-Sprecher hofft, mit dem Angebot weiterhin Modebegeisterte in das Einkaufszentrum in der Neuen Mitte locken zu können.

Auch das Format der Vermietung bringt die Verantwortlichen in Oberhausen zum Jubeln.„Zudem zahlt diese Neuvermietung optimal auf die stetig steigende Relevanz von Flagship-Stores ein, in denen eine Marke in ihrer gesamten Vielfalt auf einer großzügigen Fläche erlebbar wird.“ Die LPP SA hat weltweit über 2.000 Filialen (davon 17 in Deutschland) und beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter (rund 700 Mitarbeitende in Deutschland).