Ruhr Park Bochum mit großer Neuerung – das gab es noch nie

Sei es Second-Hand, DIY oder Upcycling – Nachhaltigkeit liegt momentan voll im Trend. Bald findet daher auch im Ruhr Park Bochum ein großes Event statt, das es in dieser Form bisher noch nie im Einkaufszentrum gab.

Am kommenden Wochenende (13. und 14. Juni) ist es so weit und im Ruhr Park Bochum findet das Westfield Good Festival statt. Hier dreht sich alles um Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Alltag. Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit kreativen Workshops und musikalischen Highlights freuen.

Ruhr Park Bochum: Upcycling-Live-Aktion und DIY

Bereits am vergangenen Wochenende (6. und 7. Juni) fand das Westfield Good Festival im Centro Oberhausen statt und begeisterte die Besucher (wir berichten). In den Kommentaren auf Instagram lobt ein Nutzer: „Einfach ein richtig tolles Event.“

Jetzt ist der nächste Standort des Festivals dran – dieses Mal im Ruhr Park Bochum. Besucher können sich so unter anderem auf die Upcycling-Live-Aktion der Diakonie Ruhr freuen. Dort werden gebrauchte Event- und Werbebanner des Centers in Taschen verwandelt. Die Taschen werden auf dem Festival live genäht und weiterverkauft.

Aber auch können die Besucher auf dem Festival im Ruhr Park Bochum selbst aktiv werden. So findet ein Duschbar-Workshop statt, in dem man Seife aus eigens gewählten Duftkompositionen herstellen lernt. Bei dem Holzschilder-Workshop verwandeln sich alte Bodendielen in kreative Deko-Elemente.

Westfield Good Festival: Musikalische Highlights auf der Bühne

Auch die Bibliothek „bib der dinge Bochum“ ist mit dabei mit der „Pimp your Clothes“-Station, bei der ausrangierte Kleidungsstücke in neue Lieblingsstücke verwandelt werden. Die Station ist jedoch nicht nur während des Festivals vertreten, sondern über den gesamten Juni finden dort im Ruhr Park Bochum kreative Nachhaltigkeits-Workshops statt.

Neben diesem spannenden Programm ist während des Festivals auf der Bühne im Ruhr Park Bochum auch einiges los. Am Freitag tritt dort die Walking-Band „Follow Me’s“ auf und am Samstag die „SPEEDOS“. Danach findet noch ein großer Flashmob des „TANZloft Bochum“ statt.