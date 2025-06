Tierheim in NRW: Katze in Ikea-Beutel gefunden – Bilder offenbaren Schlimmes

Die Pfleger des Tierheim Düsseldorf (NRW) erleben tagtäglich die traurigsten Tierschicksale. Einige Geschichten gehen dabei besonders unter die Haut – so auch die Story von einer Fundkatze. Der Vierbeiner wurde von der Feuerwehr vorbeigebracht.

Die Pfleger des Tierheim Düsseldorf (NRW) sind entsetzt. Eine Katze wurde mutmaßlich ausgesetzt – und mit schweren Verletzungen in das Tierheim gebracht. Auf seinem offiziellen Facebook-Account berichtet das Tierheim von dem schrecklichen Vorfall.

Tierheim in NRW: Katze in Ikea-Beutel gefunden

„Neue Fundkatze, eventuell sogar ausgesetzt. Diese sehr liebe Katzendame wurde heute Morgen von der Feuerwehr gebracht. Sie wurde in einem Ikeabeutel an der S-Bahn in Garath aufgefunden“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag von Samstag (7. Juni).

„Ob die Tasche dort zufällig lag und die Katze dort nur Zuflucht vor dem Wetter gesucht hat oder sie tatsächlich dort in der Tasche ausgesetzt wurde können wir leider nicht genau sagen. Das hat uns die Feuerwehr so mitgeteilt, allerdings ist sie schwer angeschlagen. Die Erstuntersuchung unserer Tierärztin deutet auf Futtermittelallergie, das ist bei weißen Tieren häufig der Fall. Leider ist sie nicht gechipt und somit ist für uns kein Halter zu ermitteln“, schreibt das Tierheim Düsseldorf weiterhin in dem Facebook-Post.

Tierheim in NRW: Bilder lassen Schlimmes erahnen

Dazu teilt das Tierheim noch einige Bilder der verletzen Katze – und die lassen Schlimmes erahnen. Am Körper des Vierbeiners klafft eine große Fleischwunde, sein Blick ist gequält.

Wer diese Katze kennt, etwas dazu sagen kann oder sogar selbst vermisst, der kann sich beim Tierheim Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211-651850 oder per E-Mail an katzenhaus@tierheim-duesseldorf.de melden.