Centro Oberhausen verkündet Shop-Eröffnung – und das war noch nicht alles

Ausgelassen shoppen gehen und dabei noch den ein oder anderen Happen essen: Im Centro Oberhausen ist das möglich. Jetzt hat der Einkaufstempel aus dem Pott eine Shop-Eröffnung verkündet – und das war längst nicht alles…

Von Klamotten bis hin zu Elektronik und Parfüm: Im Centro Oberhausen werden Shopping-Freunde in der Regel fündig. Dabei stehen ihnen gleich 150 Geschäfte zur Verfügung, um ihre Besorgungen vor Ort zu erledigen. Und nun gibt es noch ein Gastro-Angebot mehr in der Einkaufsmall.

Centro Oberhausen bekommt Food-Zuwachs im Obergeschoss

Oakberry eröffnet am Samstag (12. April) im Westfield Centro Oberhausen! Das verkündete das Einkaufszentrum freudig auf seiner offiziell Facebook-Seite (rund 235.000 Follower). Dazu kommt noch das ein oder andere Angebot zur Neueröffnung obendrauf.

„Ihr sucht einen gesunden Snack, der nicht nur gut aussieht, sondern auch richtig lecker schmeckt? Dann probiert die Açaí-Bowls & Smoothies von Oakberry – 100 Prozent natürlich, vegan und ohne künstliche Zusätze!“, heißt es in dem Social-Media-Post.

Centro Oberhausen: Das ist zur Oakberry-Eröffnung geplant

Dazu sind einige „Eröffnungs-Specials“ am 12. April geplant. So bekommen die ersten 50 Kunden eine gratis Bowl. Außerdem gibt es von 18 bis 19 Uhr ein Glücksrad mit Gewinnen plus eine Verlosung. Kunden finden Oakberry im Obergeschoss direkt neben Bershka und Pull&Bear.

Bei Oakberry kannst du dir verschiedene Bowls zusammenstellen. Dabei kannst du unter anderem zwischen Toppings wie Banane, Erdnüssen und Kakaonibs wählen. Zudem gibt es dort Smoothies zu kaufen. Dazu verkauft Oakberry seine eigenen Proteinriegel.