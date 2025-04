Centro Oberhausen feiert Shop-Eröffnung – Kunden müssen zwei Mal hinschauen

Ausgelassen shoppen gehen und dabei vielleicht noch den ein oder anderen Snack genießen: Im Centro Oberhausen ist das möglich. Jetzt hat der Einkaufstempel eine freudige Botschaft für seine Kunden – doch einige von ihnen werden wohl zweimal hinschauen müssen…

Egal ob Klamotten, Elektronik oder Parfüm: Im Centro Oberhausen werden Shopping-Freunde in der Regel fündig. Mit rund 150 Geschäften haben Kunden die Qual der Wahl. Dabei ist es auch üblich, dass Mieter und Unternehmen ausziehen und so Platz für neue Shops machen.

Centro Oberhausen: Dieser Shop hat ab sofort geöffnet

Jetzt war es wieder so weit und ein neuer Laden hat seine Pfoten im Westfield Centro Oberhausen aufgemacht. Das verkündete der Shopping-Tempel stolz auf seiner Facebook-Seite (rund 235.000 Follower). Dabei kommen vor allem die männlichen Kunden auf ihre Kosten.

„Männer aufgepasst! New Yorker Men hat eröffnet und bringt frischen Wind in euren Kleiderschrank! Ihr findet dort Basics, Casual Pieces, schicke Outfits oder auch coole Accessoires – perfekt für die warmen Tage. Und das auch noch auf zwei Etagen!“, heißt es in einem Facebook-Post am Sonntag (6. April).

Centro Oberhausen: Darum müssen einige Kunden zweimal hinsehen

Dabei ist der neue New-Yorker-Store im Centro Oberhausen etwas Besonderes: Selten hat die Marke Shops, die sich ausschließlich an Männer richten. Gewöhnlich deckt das Sortiment beide Geschlechter ab – der Grund, warum viele Kunden wohl zweimal hinschauen müssen. Den neuen New-Yorker-Shop findest du übrigens im Obergeschoss neben Wellensteyn.

