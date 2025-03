Arena Oberhausen: Nach Nacktfoto-Skandal und Konzert-Absage – jetzt können es alle sehen

Für die Fans, die sich auf das Konzert in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen gefreut haben, ist es ein Schock gewesen. Für die Band selbst ist eine komplette Welt zusammengebrochen.

Im September dieses Jahres sollte die Band „Gel“ auf ihrer gemeinsam Tour mit „Volbeat“ und „Bush“ auch in Oberhausen spielen (mehr alle Infos zu Tickets und Co. >>>). Bis die Hardcore-Punk-Gruppe aus New Jersey auf ihrer Instagram-Seite ein Statement veröffentlichte. Darin schwere Vorwürfe gegen den eigenen Gitarristen.

Arena Oberhausen: Konzert-Absage nach Nacktfoto-Skandal

Demnach habe das Band-Mitglied nicht nur reichlich Geld aus der gemeinsamen Kasse geklaut, um damit seine eigene Miete oder sein Essen zu bezahlen. Er habe das Geld auch genutzt, um sich bei OnlyFans auszutoben. Zu allem Überfluss habe er auch Nacktfotos von Band-Mitgliedern im Netz veröffentlicht.

Doch das sei noch nicht alles gewesen. Mehrfach habe der Gitarrist seine Band-Kollegen in große Gefahr gebracht (mehr dazu hier >>>). Und so habe man am Ende die Reißleine gezogen und die Band aufgelöst. „Wir möchten uns aufrichtig und ehrlich bei allen entschuldigen, die das Ganze persönlich berührt“, hieß es in der Erklärung bei Instagram. Damit war klar: Das Konzert in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen wird „Gel“ nicht spielen.

Ersatz für „Gel“ gefunden

Das hat jedoch keine Auswirkungen auf das Konzert der Rock-Größen von „Volbeat“ sowie der Band „Bush“ um Frontmanm Gavin Rossdale (Ehemann von Gwen Stefani). Sie werden wie geplant am 28. September 2025 in Oberhausen auftreten. Mittlerweile ist auch klar, wer „Gel“ bei den Gigs in Europa ersetzt.

Es handelt sich um die Band „Witch Fever“, die ihre Fans mit düsterem Punk aus Manchester einheizt. Neugierig? Dann solltest du schnell sein. Denn acht der zehn Deutschland-Konzerte sind bereits ausverkauft. Nur noch für Oberhausen und München (7. Oktober) sind Tickets vorhanden.