Volbeat kommt nach Oberhausen! Doch diese Ankündigung lässt Fans schwitzen

Riesen-Jubel bei Fans der Band Volbeat aus aller Welt. Die dänischen Rocker haben am Donnerstag (6. März) ihr neues Album „God Of Angels Trust“ für den 6. Juni angekündigt.

Und damit geht Volbeat ab Juli 2025 auf große Welttournee. Nach dem Tourstart in Vancouver (Kanada) und zahlreichen Stationen in Nordamerika kommt die Rock-Band nach Europa. Zwei Konzerte werden auch in NRW stattfinden, eines davon in Oberhausen.

Volbeat in Oberhausen – mit prominentem Support

Einen Tag nach dem Auftritt in der Kölner Lanxess Arena (27. September 2025) steht die Band am 28. September in der Oberhausener Rudolf Weber-Arena auf der Bühne. Volbeat-Fans können sich dabei nicht nur auf das neue Album mit der Single „By A Monster‘s Hand“ freuen, sondern auch auf starken Support.

Denn bei der Europa-Tour wird die Band „Bush“ mit Frontmann Gavin Rossdale die dänische Rockband begleiten. Neben der Band um den Ex-Mann von Superstar Gwen Stefani wird mit der Hardcore-Punkt-Band „Gel“ aus New Jersey noch ein weiterer Act in Oberhausen dabei sein.

So sicherst du dir Tickets vor offiziellem Vorverkauf

Der offizielle Vorverkauf bei den üblichen Ticketanbietern für die Volbeat-Konzerte in Oberhausen, Köln und Co. beginnt am Freitag (14. März, 10 Uhr). Allerdings gibt es auch eine Möglichkeit, sich früher Eintrittskarten zu sichern.

Wer unbedingt dabei sein will, kann das neue Album bis Sonntag (9. März, 17 Uhr) im offiziellen Volbeat-Shop vorbestellen. Dafür gibt es dann am nächsten Tag einen Vorverkaufscode für einen exklusiven Vorverkauf von Montag (10. März, 10 Uhr) bis Donnerstag (13. März, 22 Uhr). Pro Code können dabei bis zu vier Tickets vorbestellt werden.

Doch diese Anmerkung des Veranstalters treibt Fans Sorgenfalten ins Gesicht: „Mit der Vorbestellung des Albums sind keine Eintrittskarten garantiert. Wir bieten einen Vorverkaufszugang und die Tickets werden in der Reihenfolge des Eingangs verfügbar sein. Wir erwarten, dass die Nachfrage extrem hoch sein wird.“

Wer zuerst kommt, mahlt also zuerst. Gut möglich, dass der ein oder andere Volbeat-Fan trotz Album-Kauf leer ausgehen könnte. Zur Not müssen sie auf andere Konzert-Orte in Deutschland ausweichen. Dazu zählen unter anderem Stuttgart (26. September), Berlin (4. Oktober) oder Hamburg (11. Oktober).