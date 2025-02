Oberhausen: Nach Nelly und Unheilig – nächster Mega-Star im Anflug

Die Nachricht ist bei den Fans eingeschlagen wie eine Bombe. Anfang Februar hat „Der Graf“ das überraschende Comeback seiner Band Unheilig verkündet. Weil das erste Konzert in Oberhausen unmittelbar ausverkauft war, wurde direkt eine Zusatzshow in der Turbinenhalle angekündigt (mehr dazu hier >>>).

Rund ein halbes Jahr können die Fans auf eine ganz andere Zeitreise gehen, wenn US-Rapper Nelly sich am 24. Mai die Ehre in der Rudolf-Weber-Arena gibt. Jetzt ist klar: Er wird nicht der einzige Megastar bleiben, der im Sommer nach Oberhausen kommt.

Oberhausen: Nächster Mega-Star kommt

Und auch in diesem Fall kommen Nostalgiker der 2000er Jahre voll auf ihre Kosten. Denn Sean Paul (52) spielt am 17. Juni dieses Jahres in der Rudolf-Weber-Arena. Der jamaikanische Dancehall-Star setzt damit auf seine bereits angekündigte „Bring it“-Tour noch einen drauf.

Denn eigentlich wollte Sean Paul nur für eine Show nach NRW kommen, am 23. Juni im Kölner Palladium. Doch weil die Tickets so gefragt sind, kommt mit Oberhausen nun ein Zusatztermin dazu.

Hier gibt es Tickets für Sean Paul in Oberhausen

Der Vorverkauf für das Konzert in der Arena neben dem Centro Oberhausen hat am Mittwoch (26. Februar) begonnen. Eintrittskarten gibt es unter anderem beim Ticketanbieter „Eventim“. Die günstigste Sitzplatzkategorie liegt bei 71,50 Euro. Stehplätze gibt es für 72,50 Euro. Wer direkt vor der Bühne stehen will, zahlt 83,50 Euro.

Sean Paul ist seit 1997 im Musikgeschäft. Sein Stern ging mit seinem ersten internationalen Hit „Gimme the Light“ im Jahr 2001 auf. Ein Jahr später landete er seinen ersten Nummer-1-Hit mit „Get Busy“. Es folgen die Grammy-Auszeichnung für das beste Reggae-Album und Hits mit Beyoncé („Baby Boy“), Blu Cantrell („Breathe“) und Busta Rhymes („Make It Clap“) und zahlreiche weitere Charterfolge. Sein letztes Album „Scorcha“ hat Sean Paul 2022 veröffentlicht.