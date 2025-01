Centro Oberhausen verrät es selbst – Comeback endlich offiziell

Bei dieser Ankündigung vom Centro Oberhausen werden die Besucher sicherlich hellhörig. Hier im Einkaufszentrum inmitten des Ruhrgebiets soll es ein großes Comeback geben. Seit Monaten mussten Shoppingbegeisterte bereits darauf verzichten.

Doch jetzt meldet sich ein beliebter Laden aus dem Westfield Centro in Oberhausen zurück.

Centro Oberhausen gibt Rückkehr bekannt

Das Einkaufszentrum verkündet stolz: „America Today ist zurück im Westfield Centro!“. Seit Mitte 2024 hatte das Geschäft geschlossen, nun wurde es wieder eröffnet. Mai 2019 war der Shop hier eingezogen – und das als erster in ganz Deutschland.

Seit September 2024 gibt es auch einen Store in der Essener Innenstadt. Damit kann man im Ruhrgebiet wieder nach Herzenslust Kleidung nach „American College Lifstyle“ shoppen. „America Today“ versucht mit „lässiger Streetwear und coole Styles“ zu begeistern.

Centro Oberhausen: Comeback und Neustart

Kunden können sich nun auch wieder in Oberhausen mit ihrer liebsten amerikanischen Markenware einkleiden, seien es Jeans von Levi’s oder Wrangler, Chucks von Converse oder Workwear von Russell. „Hier findet ihr alles, was euren Look perfekt macht“, verspricht das Einkaufszentrum.

Interessierte Kunden können sich davon selbst überzeugen. Sie finden „America Today“ direkt im Erdgeschoss neben Adidas und Verge Motorcycles.

