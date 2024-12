Centro Oberhausen feiert Neueröffnung – DAS unterscheidet neuen Store von anderen

Gerade in der Weihnachtszeit greifen viele immer öfter zur Keksdose – verständlich, denn die Dekoration auf den Straßen in NRW und auch im Centro Oberhausen weckt allerlei weihnachtliche Gefühle. Und der Einkaufstempel sorgt nicht nur für volle Mägen – auch die Shopping-Lust wird gestillt.

Apropos Shopping: Jetzt eröffnet sogar ein neuer Laden im Einkaufs-Tempel – und der ist ganz (!) anders als die anderen.

Centro Oberhausen: Neuer Laden mit ungewöhnlichem Konzept

So eröffnete am Donnerstag (19. Dezember) der Shop mit der schwer auszusprechenden Buchstabenkombination UYN – eine Abkürzung für Unleash Your Nature. Das Sortiment bietet alles für Cycling, Running, Swimming, Training und Outdoor – und ist tutti completti Made in Italy. Klingt nach einer guten Sportmarke – aber was ist daran so ungewöhnlich?

+++ Weihnachtsmarkt in Oberhausen: Centro ändert jetzt die Öffnungszeiten +++

Nun, der Store im Centro Oberhausen legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Innovation, wie der Shopping-Tempel in seiner Facebook-Story verrät. So werden ausschließlich umweltfreundliche, pflanzliche Materialien verwendet – also 100 Prozent vegan. Insbesondere für Frauen ist etwas ganz besonderes dabei, denn weibliche Kunden können sogar Periodenunterwäsche kaufen.

Was das ist? Nun, eine Unterhose, die aus mehreren Schichten besteht, die dafür sorgen, dass Flüssigkeit sicher aufgenommen wird.

Kurz vor Weihnachten: XXL-Rabatte im Centro Oberhausen

Wer sich beeilt, kann sich doppelt freuen – nicht nur über die neuen Klamotten, sondern auch über einen XXL-Rabatt von bis zu 30 Prozent. Apropos Rabatt: Vor wenigen Wochen hat der Shopping-Tempel einen Beitrag geleistet, der Sparfüchse besonders freuen dürfte (>> wir berichteten).

Denn im Video zeigt die Einkaufsmeile zahlreiche Schilder, die auf Rabattaktionen in vielen beliebten Geschäften hinweisen. Von 5 oder 30 Euro bis hin zu 5 oder gar 20 Prozent Rabatt ist alles dabei – und das Beste daran? Zahlreiche Geschäfte beteiligen sich an der Aktion.

Diese Artikel könnten dir auch gefallen:

Ob nur der neue Shop oder auch die XXL-Rabattaktion – die Freude bei den Fans des Centro Oberhausen ist sicher riesig. Und vielleicht findet sich im neuen Shop ja noch ein schönes Weihnachtsgeschenk.