Weihnachtsmarkt in Oberhausen: Centro ändert jetzt die Öffnungszeiten

Das Centro in Oberhausen hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Nicht nur, dass sich der Einkaufstempel von einem Industrieareal zu einer wahren Fundgrube für Shoppingbegeisterte gewandelt hat, es sind auch zahlreiche Geschäfte hinzugekommen.

Mittlerweile laden über 250 Geschäfte zum Bummeln und Verweilen ein. Logisch, dass viele Menschen aus NRW regelmäßig das Centro stürmen. Doch jetzt hat das Einkaufszentrum seine Öffnungszeiten geändert – aus gutem Grund!

Centro Oberhausen: Weihnachtsmarkt öffnet in wenigen Tagen

Doch nicht nur der Einkaufstempel wartet mit Veränderungen auf, auch das Wetter hat sich mittlerweile der Jahreszeit angepasst. So wird es immer kälter und viele Menschen freuen sich schon auf warmen Glühwein und dampfende Waffeln. Und genau das können sie schon jetzt an vielen Orten genießen!

+++ Centro Oberhausen macht es offiziell – bekannte Kette zieht in das Einkaufscenter +++

Nicht nur in Essen hat der Weihnachtsmarkt bereits seine Pforten geöffnet, auch in Oberhausen geht es in wenigen Tagen (genauer gesagt am 15. November) los. Ab dann kann man die leckere Winterwelt genießen und allerlei Leckereien probieren. Und dafür darf man sich ruhig Zeit lassen! Wann hat der Weihnachtsmarkt geöffnet? Das erfährst du hier:

Einkaufszentrum NRW: XXL-Veränderung

Montag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 21 Uhr

Freitag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Samstag: 10 Uhr bis 21 Uhr

Sonntag : 10 Uhr bis 20 Uhr

+++ Centro-Weihnachtsmarkt in Oberhausen: Jetzt ist es offiziell – DAS will niemand verpassen +++

Logisch, dass man nicht nur Glühwein und andere Leckereien genüsslich verzehren will, nein, auch die Einkaufslust wird durch den Winterzauber geweckt. Und genau da kann das Centro jetzt helfen! Denn der Einkaufstempel in Oberhausen ändert ab dem 29. November seine Öffnungszeiten.

Ab diesem Datum kann, laut man „Ruhr 24“ jeden Freitag und Samstag bis 22 Uhr einkaufen. Und ab dem 13. Dezember kann man sogar täglich (!) bis 22 Uhr einkaufen – außer natürlich an Sonn- und Feiertagen.

Diese Artikel könnten dir auch gefallen:

Da kann man sicher ein paar Geschenke finden und sich auch mal so richtig verwöhnen lassen. Apropos Oberhausen: Nach 20 Jahren kehrt die DAS ins Centro zurück. Was damit gemeint ist? Das kann man HIER nachlesen.