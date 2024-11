Centro Oberhausen: Kunden mussten 20 Jahre lang warten – jetzt gibt es das große Comeback

Auf über 120.000 Quadratmetern locken mehr als 200 Geschäfte – im Centro Oberhausen bleiben keine Einkaufswünsche offen. Kein Wunder, dass viele Menschen in die NRW-Metropole strömen, um ausgiebig zu bummeln.

+++ Centro Oberhausen: Neueröffnung geplant – Kunden sollen noch nichts wissen +++

Nicht nur für das Shopping-Herz ist gesorgt, sondern auch für das leibliche Wohl. Nach 20 Jahren kehrt jetzt allerdings eine ganz andere Attraktion in den Einkaufsgiganten zurück – klar, dass die Freude groß ist. Darüber berichtet die „WAZ“.

Centro Oberhausen lockt mit XXL-Highlight

Es hat für viel Begeisterung gesorgt – dabei ist nicht von einem neuen Geschäft die Rede, sondern von einer Ausstellung. Wovon die Rede ist? Von der Eislandschaft, die unter dem Motto „Eiswelt Oberhausen – eine coole Reise für die ganze Familie“ mit zahlreichen Skulpturen lockt.

+++ Oberhausen: Schrille Geräusche schrecken Anwohner auf – DAS steckt dahinter +++

Die sind aber nicht klein, sondern bis zu sechs Meter hoch und werden in einer Halle gegenüber dem Centro-Parkhaus 7 ausgestellt. Warum dort? Die Temperaturen müssen konstant unter 8 Grad liegen. Und bald geht es los, denn am 30. November wird die Ausstellung eröffnet.

Eisige Ausstellung: Was kostet ein Ticket?

Immerhin können sich die Besucher Zeit lassen, denn das Ganze kann bis zum 2. März 2025 besichtigt werden. Und zwar von 10 bis 20 Uhr. Aber was kostet das Highlight in Oberhausen? Die Eintrittspreise fangen bei 13,50 Euro an (Kinder ab vier Jahren), während Erwachsene 17,50 Euro zahlen (ermäßigt 16,50 Euro). Zudem gibt es ermäßigte Familienpakete.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Dazu reisen auch allerlei Künstler an, die aus den riesigen Eisblöcken zahlreiche Skulpturen zaubern. Wie viele das sind? Das erfährst du bei der „WAZ“.