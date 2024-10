Oberhausen: Schrille Geräusche schrecken Anwohner auf – DAS steckt dahinter

Das kennt jeder, man sitzt zu Hause gemütlich auf dem Sofa oder liegt bereits im Bett und wird plötzlich von einer lauten Sirene eines Rettungs-, Polizei- oder Feuerwehrwagens erschreckt. So weit, so normal. Doch in Oberhausen werden Anwohner jetzt von einem anderen schrillen Geräusch am Abend aufgeschreckt.

Was ist da nur los? Wir klären auf.

Oberhausen: Schrille Geräusche schrecken Anwohner auf – was ist da los?

Wer besonders schreckhaft ist und in Oberhausen wohnt, sollte jetzt weiterlesen. Denn in der Ruhrgebietsstadt findet am Mittwoch (30. Oktober) eine Art Warntag außer der Reihe statt. Um Punkt 19 Uhr schrillen die Sirenen erneut im gesamten Stadtgebiet, wie die Stadt Oberhausen in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Eigentlich fand der letzte Warntag doch bereits am 12. September statt (wir berichteten). Also was soll das jetzt?

Die Antwort gibt die Stadt selbst: „Im Nachgang zu den vergangenen Warntagen haben den Katastrophenschutz in Oberhausen durch die tatkräftige Unterstützung der Bevölkerung vermehrt Hinweise auf Standorte im Stadtgebiet erreicht, in denen die Sirenen schlecht oder zum Teil nur sehr leise zu hören sind.“ Und da an den bundes- und landesweiten Warntagen die Sirenen der anderen Städte rund um Oberhausen die Messergebnisse möglicherweise beeinflusst haben, will die Stadt noch mal einen eigenen Warntag durchführen.

Sirenen werden überprüft

Durch gezielte Schallmessungen können die Sirenen dann genauer überprüft werden. „Auf Grundlage der Ergebnisse sollen in Zusammenarbeit mit der Fachfirma der Sirenenanlagen bestehende Anlagen erweitert oder neue Sirenen installiert werden.“

Auch wenn die Stadt Oberhausen über Warntafel und verschiedene Medien darüber berichtet, hat das sicher noch nicht jeder mitbekommen. Also bloß keinen Schreck bekommen, wenn um 19 Uhr in Oberhausen die Sirenen schrillen.