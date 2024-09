Warntag 2024: Sirenen und Handys schrillen wieder laut los – SO stellst du den Alarm aus

Am Donnerstag, den 12. September 2024, ist es wieder so weit. Genau um 11 Uhr schrillen alle Sirenen und Handys in Deutschland los. Einmal im Jahr findet ein offizieller Warntag statt, an dem alle Bürger über viele verschiedene Kanäle eine Warnbenachrichtung erhalten.

Der Warntag 2024 ist ein wichtiger Testlauf für den Ernstfall. Wenn es zu einer Katastrophe, Bedrohung oder großem Unglück kommt, sollen alle Bewohner gleichzeitig alarmiert werden können (hier mehr dazu). Und obwohl der Warntag allgemein bekannt und weit im Voraus angekündigt ist, kann das Erschrillen des lauten Warntons im denkbar unpassenden Moment kommen. Auf dem Handy und dem Smartphone gibt es zum Glück eine Möglichkeit, den Ton auszuschalten.

Warntag 2024: Achtung, bitte nicht erschrecken!

Du bist mitten in einer wichtigen Besprechung, einem Bewerbungsgespräch oder nach einer harten Nachtschicht noch im Tiefschlaf und plötzlich schrillt ein lauter Ton los. Genau das könnte dir am 12. September um 11 Uhr passieren. Wenn du unangenehme Situationen vermeiden willst, dann gibt es zumindest für Apple- und Android-Nutzer Möglichkeiten, den Alarm auszuschalten.

Bei Apple-Smartphones müssen Nutzer im Menü unter Einstellung den Punkt ‚Mitteilung‘ öffnen und dann bis nach unten zum Punkt ‚Cell-Broadcast-Warnungen‘ scrollen. Hier lassen sich die Warnungen für „Extreme Gefahr“, „Gefahreninformation“ und „Testwarnungen“ ausschalten.

SO stellst du den Alarm aus

Bei Android-Geräten sieht das Ganze etwas komplizierter aus, denn je nach Modell unterscheiden sich die Menüs ein wenig. Hier gibt es ebenfalls die Option über die Geräteeinstellungen unter dem Punkt Benachrichtigung die „Notfallbenachrichtigungen für Mobilgeräte“ zu deaktivieren. Eben jenen Punkt finden Android-Besitzer auch in der App ‚Nachrichten‘ oder ‚Messages‘, wenn sie in den Einstellungen auf „erweitert“ klicken. Über die drei Punkte in der oberen Ecke lässt sich der Alarm abstellen.

Es gibt aber noch eine simplere Variante, die auch bei anderen Handys und Smartphones greifen sollte. Wenn der Akku leer ist, das Mobiltelefon ausgeschaltet oder im Flugmodus ist, dann bleibt das Alarmsignal ebenfalls aus. Denn für den Empfang der Warnungen ist eine Mobilfunkverbindung erforderlich. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass keine anderen Nachrichten oder Anrufe in der Zeit ankommen.