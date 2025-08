Mücken-Alarm! Doch Kunden von dm und Rossmann schauen in die Röhre

In Indonesien, Kenia, in Teilen Skandinaviens und vielen anderen Regionen der Welt muss man sowieso mit ihnen rechnen. Aber auch in Deutschland trägt der feuchtwarme Sommer dazu bei, dass sich Mücken stark verbreiten können. Zahlreiche Sprays versprechen, die Plagegeister fernzuhalten – von teuren Markenprodukten bis hin zu Eigenmarken von dm und Rossmann.

Die teuersten Produkte wie „Anti Brumm“ oder auch „Nobite“ kosten – je nach Geschäft – fast 20 Euro. Die Eigenmarken von dm und Rossmann gibt es bereits für ein Viertel dieses Preises. Doch schlägt sich der Kostenunterschied auch in der Schutzwirkung nieder?

Marken-Produkt oder günstige Alternative von dm und Rossmann?

Wer im Sommer abends draußen sitzt oder sich sogar in der Nähe von Gewässern aufhält, muss mit Mücken-Alarm rechnen. „Die Dinger können ziemlich aggressiv sein“, weiß auch der bekannte Verbraucherschützer Ron Perduss. Er hat sich daher mit Anti-Mücken-Mitteln beschäftigt und verweist auf eine aktuelle Untersuchung der Stiftung Warentest. Für diese mussten 10 Personen ihre Arme in Glaskästen voller Mücken stecken.

Ein Ergebnis, das Drogerie-Kunden interessieren dürfte: Die Sprays „S-Quito“ und „Zeckito“ von dm und Rossmann haben nur mit der Note „befriedigend“ abgeschnitten. Wer sich bei einem echten Mücken-Alarm auf sie verlässt, schaut in die Röhre. „Die halten höchstens für einen kleinen Spaziergang im Wald“, erklärt Ron Perduss. „Wer längere Zeit draußen bleibt, ist mit diesen Sprays nicht sicher geschützt.“ Wer sparen und trotzdem ein gut wirksames Produkt haben möchte, sollte eher zum Preis-Leistungs-Sieger greifen: Autan Multi Insect. Ideal für einen Urlaub in Deutschland.

Wirkstoff DEET kann Haut reizen – es gibt eine Alternative

Wer hingegen Länder mit großen und aggressiven Mücken-Populationen bereisen will, sollte tatsächlich zu besonders wirksamen und dann auch teureren Mitteln greifen. Wer beim aktuellen Test am besten abgeschnitten hat, verrät Ron Perduss in unserem Video aus der Reihe „DER WESTEN klärt auf“ (hier im Artikel eingebaut).

Egal ob es um Markenprodukte oder Alternativen von dm, Rossmann & Co. geht – eines sollten die Kunden wissen. Es gibt verschiedene Wirkstoffe. Als besonders wirksam gilt DEET (Diethyltoluamid). Allerdings: Die Chemikalie kann die Haut reizen, Allergien auslösen und ist für Schwangere und Kinder unter 2 Jahren nicht geeignet. Außerdem greift DEET Kunststoffe an, zum Beispiel bei Kontakt mit Brillen, Uhren und Smartphones. Ähnlich stark, aber etwas weniger lang wirkt Picaridin, auch bekannt als Icaridin. Dieser Wirkstoff ist hautfreundlicher und schädigt keine Kunststoffe.

Unabhängig von Anti-Mücken-Sprays kann man daheim und im Urlaub noch einiges andere tun, um sich vor Mücken zu schützen. Helle Kleidung zieht Mücken weniger stark an als dunkle. Lange Ärmel und Hosen sind zu empfehlen, allerdings sollte der Stoff dicht gewebt sein. Socken sollten bis über die Knöchel ragen.

