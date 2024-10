Centro Oberhausen verkündet es selbst – darauf haben viele Kunden gewartet

Viele stehen extra früh auf, packen viele Tüten in den Rucksack und stürmen mit aufgeregten Gesichtern los. Kein Wunder, denn der Second-Hand-Trend nimmt auch in Deutschland immer mehr zu. Vor allem die jüngere Generation sieht darin eine besondere Art der Bereicherung.

Doch was ist damit gemeint? Der Flohmarkt! Und genau ein solcher kommt nach Oberhausen – so können sich Schnäppchenjäger und Shoppingbegeisterte auf die XXL-Variante im Centro freuen.

Oberhausen: Flohmarkt kommt ins Centro

Normalerweise lockt das Centro in Oberhausen mit zahlreichen Modeboutiquen und gilt als eines der größten Einkaufs- und Freizeitzentren in Europa. Über 200 nationale und internationale Läden auf einer riesigen Fläche, verteilt auf die zwei Etagen, laden zum Shoppen ein. Doch nun kommt etwas ganz Besonderes in die Stadt.

Das kündigte der Shoppingtempel in NRW auf seiner offiziellen Facebook-Seite an. Dort heißt es: „Flohmarkt. Für alle Fashionistas, Vintage-Liebhaber:innen und Flohmarkt-Fans“. Doch um was für einen Flohmarkt handelt es sich und vor allem wann beginnt das fröhliche Bummeln und Trödeln?

„Klamotten, Accessoires, Schuhe“: Bald geht das Secondhand-Shopping los

Dahinter steckt der Mädchenflohmarkt „Mädchen Klamotte“. Er wird am Sonntag, dem 10. November von 11 bis 16 Uhr in Oberhausen stattfinden. Wie der Name und auch die Website des Flohmarkts schon verraten, handelt es sich um einen Flohmarkt für Frauen. „Bei uns werden ausschließlich Secondhand Klamotten, Accessoires, Schuhe, Schmuck, Plus Size Mode nur für die Frauenwelt angeboten“, lautet es auf der Website des Anbieters.

Fans des Centro in Oberhausen oder Shopping-Liebhaber sollten sich den Termin also dick im Kalender anstreichen. Denn dann kann man bummeln – und das auch noch günstig und nachhaltig. Geht’s noch besser?