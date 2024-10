Weihnachtsmarkt am Centro: Es passiert nach 12 Jahren – Besucher werden es direkt sehen

„O du fröhliche, o du selige. Gnadenbringende Weihnachtszeit…“ Dieser Weihnachtsklassiker wird wohl bald in allen Städten und Wohnzimmern zu hören sein – und auch am Centro Oberhausen. Warum das so ist? Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken langsam. Das bedeutet aber auch, dass es bald auf den Marktplätzen nach heißem Glühwein und gebrannten Mandeln duftet.

Dann erstrahlen wieder Tausende Lichter in den Stadtzentren von NRW und erhellen die Weihnachtsmärkte des Landes. Auch der Markt am Centro Oberhausen ist mehr als beliebt – doch nach 12 Jahren wird sich nun einiges ändern.

Weihnachtsmarkt am Centro öffnet Mitte November

In wenigen Wochen ist es wieder soweit: Viele Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten und die Geschäfte heißen ihre Besucher willkommen. Auch der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen startet bald. Wann genau? Bereits am 15. November können sich Weihnachtsfans von 11 bis 21 Uhr an den Leckereien erfreuen. Übrigens: Am Samstag und Sonntag hat der Weihnachtsmarkt sogar bis 22 Uhr geöffnet.

Und es gibt viel zu entdecken, denn in insgesamt 137 Holzhütten bieten Händler ihre Waren und Köstlichkeiten an. Eines ist sicher: Für Groß und Klein ist etwas dabei – aber Ohren auf und aufgepasst: In diesem Jahr gibt es zwei Neuerungen. Und das zum ersten Mal seit 12 Jahren.

Zwei Hütten werden renoviert

Laut „WAZ“ dürfen sich die Besucher der „Alm aus dem Salzburger Land“ auf einen „frischen Look“ freuen. Nach zwölf Jahren wird nämlich der Schank- und Gastraum der Hütte modernisiert. Dort wird ein neuer Boden verlegt und auch die Holzverkleidung wird erneuert. Neu gestaltet wird außerdem die „Hubertusecke“ direkt neben der Alm. Zusätzlich werden in diesem Jahr rund zehn Prozent der Betreiber erstmals mit ihren Ständen dabei sein, heißt es laut „24RHEIN“ weiter.

Bleibt nur noch, einen guten Appetit zu wünschen und zu hoffen, dass das Geld für den Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen reicht. Schließlich ist er nicht nur lecker, sondern auch teuer.