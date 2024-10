Lionel Richie kommt nach Oberhausen – dieses Datum wird jetzt wichtig

Die Legende kehrt nach einer langen Pause nach Europa zurück – schließlich gehört er zu den erfolgreichsten Entertainern überhaupt. Verständlich, denn die Liste seiner Hits ist schier endlos. Und endlich können ihn seine Fans nicht nur online hören, sondern auch live sehen!

+++ Simply Red kommen nach Oberhausen – Sänger wendet sich schon jetzt an die Besucher +++

Um wen handelt es sich? Lionel Richie (75)! Genau fünf Konzerte gibt er in Deutschland, zwei davon sogar in NRW! Also Kalender gezückt und Kugelschreiber bereithalten – an diesen Tagen kommt der Künstler nach Oberhausen und Köln.

Oberhausen: Weltstar tourt 2025

„Hello“ oder „Dancing On The Ceiling“ sind nur zwei der absoluten Klassiker des Kultmusikers. Und 2025 kehrt er mit seiner „SAY HELLO TO THE HITS“-Tour endlich auf die Bühnen dieser Welt zurück. Wann der Vorverkauf beginnt? Bereits am „25. Oktober“, wie der Sänger mit einem Instagram-Post vom 21. Oktober 2024 verriet. Und auch die Rudolf-Weber-Arena teilte auf ihrer Facebook-Seite mit, dass es „Tickets ab dem 28.10.2024, 10:00 Uhr auf unserer Homepage“ gibt.

Doch es gibt auch einen Geheimtipp – zumindest für alle o2-Kunden: Sie erhalten ab Mittwoch, 23. Oktober, 10 Uhr, über Priority Tickets exklusiven Zugang zu den limitierten Tickets und können sich so schon früh ihre Karten sichern. Und ob o2 Kunde oder nicht – eines ist klar: Die Tickets sind heiß begehrt, also schnell zugreifen. Aber für welchen Tag soll man sich eigentlich Urlaub nehmen?

Lionel Richie kommt nach Deutschland: 2 Konzerte in NRW

Der Startschuss für die Tournee fällt am 31. Mai in der SSE Arena in Belfast. Danach geht es weiter nach Deutschland, wo Lionel Richie in Hamburg, München und Berlin zu bewundern sein wird. Abgeschlossen wird das Highlight mit einem Auftritt im WiZink Center in Madrid am 2. August 2025. Aber wann ist der Sänger in NRW? Hier sind die Termine:

22. Juni 2025, Köln (Lanxess-Aren)

24. Juni 2025, Oberhausen (Rudolf-Weber-Arena)

Kein Wunder, dass innerhalb kürzester Zeit Tausende Menschen den Beitrag auf Instagram mit einem Herz versehen haben und sich zahlreiche Kommentare darunter tummeln. Und wer sich schnell Tickets sichern kann, der ist vielleicht schon nächstes Jahr beim Konzert in Oberhausen dabei.