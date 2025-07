Veranstalter fällt nach „Bochum Total“ vom Glauben ab – „Etwas irritiert“

„Bochum Total“ 2025 ist durch. Hunderttausende Menschen haben von Donnerstag (3. Juli) bis Sonntag (6. Juli) ausgelassen in der Bochumer Innenstadt gefeiert.

Genau wie die Feuerwehr und Polizei zieht auch der Veranstalter „Cooltour“ nach dem Umsonst-und-Draußen-Festival ein positives Fazit. Nur wegen der offiziellen Besucherzahl zeigt sich Festivalsprecherin Sabine Hahnefeld im Gespräch mit DER WESTEN „etwas irritiert“.

Nur ein mauer Tag bei „Bochum Total“

So zählte die Polizei Bochum bis Samstag lediglich 240.000 Besucher, nachdem es im vergangenen Jahr bis zu diesem Zeitpunkt noch 380.000 Menschen gewesen sein sollten. Dass am Sonntag bei strömenden Regen nur 35.000 Besucher waren, wundert Sabine Hahnefeld weniger.

Doch den angeblich deutlichen Zuschauerrückgang könne man seitens des Veranstalters so nicht teilen. Bei den Konzerten, gerade am Freitag und Samstag, habe zwischen die Zuschauer kein Blatt Papier gepasst, so die Festivalsprecherin im Gespräch mit DER WESTEN.

Ihrer Einschätzung zufolge hätten bei der 39. Auflage von „Bochum Total“ insgesamt sogar mehr Menschen rund um das Bermuda-Dreieck gefeiert als noch im Vorjahr. Den Eindruck hätten sowohl Künstler als auch Medienvertreter geteilt, die nicht das erste Mal bei „Bochum Total“ dabei waren.

Zuschauerschwund bei „Bochum Total“? Die Veranstalter sehen das anders! Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service

So kamen die „Bochum Total“-Zahlen zustande

Doch wie kommen die offiziellen Zuschauerzahlen überhaupt zustande? Nach Angaben von Sabine Hahnefeld liefere die Polizei die Zahl schon immer. Eine neue Methode sei dabei nicht zum Einsatz gekommen, wie ein Sprecher der Polizei Bochum auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilt: „Die Zahlen werden in der Regel anhand von Luftaufnahmen geschätzt.“ Dass es Abweichung zwischen den Schätzungen der Polizei und dem Eindruck von Veranstaltern gebe, sei – nicht nur bei „Bochum Total“) relativ häufig.

Die offizielle Besucherzahl sei zwar am Ende das, was hängenbleibt. Aus Sicht der Festivalsprecherin sei aber deutlich entscheidender, dass die Bühnen bei den Konzerten voll waren und die Menschen weiterhin bereit seien, das Festival durch den Kauf von Getränken an den Ständen sowie durch Festival-Merch zu unterstützen. Letzteres soll auch 2025 wieder hervorragend funktioniert haben.

Und so kann sich die Ruhrpott-Stadt im nächsten Jahr auf die Jubiläums-Ausgabe (40 Jahre „Bochum Total“) freuen.