Simply Red kommen nach Oberhausen – Sänger wendet sich schon jetzt an die Besucher

„As I look into your eyes, I see the sunrise. The light behind your face helps me realise“ – für viele Fans ist klar: Es ist der Song „Sunrise“ von Simply Red. Und längst nicht nur die Musik lässt die Herzen der Fans höher schlagen, sondern eben auch Frontsänger Mick Hucknall (64).

+++ Oberhausen: Plötzlich steht TV-Star in Pizzeria – „Klar, dass er die Nummer 1 persönlich besucht“ +++

Aber nicht nur sein romantischer Rock-Stil dürfte für Furore sorgen, auch die Nachricht, dass die Band demnächst auf Tour gehen wird, dürfte für Jubel sorgen! Nicht weniger als elf Shows sollen in Deutschland gespielt werden, darunter auch in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Oberhausen und Köln.

Doch nur wenige Tage nach dem Kartenvorverkauf meldet sich der 64-Jährige bei seinen Fans.

Jubiläumstour: Alle Termine 2025 – wann wird in Oberhausen und Köln gespielt?

Manchester – eine Stadt mit über 560.000 Einwohnern (Stand: Oktober 2024) und viel Fan-Geschichte. Schließlich ist es nicht nur der Fußball, der die Fans dort (und anderswo) jubeln lässt: Es ist auch die Musik. So produzierten etwa die Beatles ihre erste Platte in Manchester – und auch Simply Red stammt aus der Stadt.

+++ Centro Oberhausen nimmt Änderung vor – alle Kunden sind betroffen +++

Bereits 1985 gründete Hucknall die Band, die nun endlich wieder auf Tour geht. Für viele ist klar: Es ist eine Jubiläumstour, schließlich feiert die Band ihr 40-jähriges Bestehen. Doch nun das Wichtigste – wann geht es los und vor allem wann spielt die Band in NRW?

Die ersten Termine sind in Hamburg am 17. Oktober und in Hannover am 29. Oktober 2025. Hier die weiteren Deutschland-Termine:

Leipzig (18. Oktober)

Berlin (19. Oktober)

München (21. Oktober)

Nürnberg (22. Oktober)

Mannheim (25. Oktober)

Stuttgart (26. Oktober)

Oberhausen (28. Oktober)

Köln (31. Oktober)

und Frankfurt (1. November)

Simply Red: Sänger verspricht ein „besonderes Ereignis“

Als wäre die Vorfreude auf die Tour, für die der Vorverkauf bereits am 18. Oktober begonnen hat, nicht schon groß genug, wendet sich Mick Hucknall nun auch noch an seine Fans. Dabei verspricht er vor allem ein „besonderes Ereignis“. Weiter betonte er laut „rudol-weber-arena.de“:

„Simply Red besteht nun schon seit 40 Jahren! Wir freuen uns darauf, dieses besondere Ereignis mit euch allen auf unserer Tour 2025 zu feiern. Die Fans können sich jetzt schon darauf freuen, all ihre Lieblingslieder von Simply Red von 1985 bis heute zu hören und einen unvergesslichen Abend zu erleben, an dem wir den unglaublichen Weg feiern, den wir in den letzten vier Jahrzehnten gemeinsam gegangen sind.“

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Tickets gibt es bei eventim.de, wobei die Sitzplätze (zumindest in Oberhausen) bei 73,75 € beginnen und bis 183,00 € gehen. Also Fans, schnell die Kreditkarte zücken, Ticket kaufen und Outfit planen. Schließlich geht es schon in rund einem Jahr los.