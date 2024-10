Centro Oberhausen nimmt Änderung vor – alle Kunden sind betroffen

Shoppen bis zum Abwinken – das ist im Centro Oberhausen möglich! Egal ob Elektronik, Kleidung oder Parfüm: In dem Shopping-Tempel wird eigentlich jeder fündig. Dabei hat das Centro Oberhausen natürlich – so wie jedes andere Einkaufscenter auch – nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Doch jetzt hat das Centro an seinen Öffnungszeiten geschraubt!

Das Centro Oberhausen ist ein echtes Paradies für alle Shopping-Liebhaber. Von Freitag bis Samstag ist das Einkaufscenter normalerweise von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Doch das wird jetzt für einen Tag geändert, wie die „WAZ“ berichtet.

Auch im Centro Oberhausen steht der Black Friday vor der Tür

Den Black Friday müssen sich Shopaholics ganz dick in ihrem Kalender ankreuzen. Denn dann gibt es wieder haufenweise Rabatte – ein echtes Paradies für Schnäppchenjäger also! Vor allem im Internet wird dann fleißig eingekauft. Firmen wie unter anderem Amazon werben mit kräftigen Rabatten. Aber auch im Westfield Centro Oberhausen geht die Preisschlacht dann los.

Am Black Friday locken zahlreiche Geschäfte mit Sonderaktionen. Doch das ist längst nicht alles: Das Einkaufscenter hat an diesem Tag sogar länger auf! Pünktlich am Black Friday am 29. November haben Kunden somit mehr Zeit zum Einkaufen.

Centro Oberhausen hat länger auf

Am 29. November öffnen die Geschäfte des Centro Oberhausen zwar wie gewohnt um 10 Uhr. Allerdings machen die Läden nicht wie sonst die Schotten um 20 Uhr dicht, sondern haben satte zwei Stunden länger auf. Du kannst also bis 22 Uhr nach saftigen Black-Friday-Rabatten stöbern.

