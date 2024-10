Centro Oberhausen: Kunde kehrt nach langer Zeit zurück – und ist fassungslos! „Leute, was ist passiert?“

Eigentlich zieht das Centro Oberhausen tagtäglich Unmengen an Besuchern an – aus dem Ruhrgebiet und weit darüber hinaus. Kein Wunder, verteilen sich hier doch auf 125.000 Quadratmeter Verkaufsfläche jede Menge Geschäfte. Zudem kann man im und rund um das Centro herum bestens essen, trinken, feiern und seine Freizeit verbringen.

Doch für manche ist es nicht mehr so wie früher. Ein Kunde kehrt nach langer Zeit wieder zum Centro Oberhausen zurück und ist geschockt. Er hat einiges zu beanstanden.

Centro Oberhausen: Kunde kehrt nach Ewigkeit zurück – der Anblick macht ihn fassungslos

Der TikToker „kartoffellkoenig“ spaziert in einem Video durch die Umgebung des Centro Oberhausen und fragt: „Ey Leute, was ist eigentlich am Centro passiert? Guckt mal, wie das hier aussieht!“ Er erzählt seinen Followern, dass er schon lange nicht mehr dort war, und zeigt zuerst ein ehemaliges Asia-Restaurant, was ziemlich verlassen scheint. Er beklagt, dass auch auf der Promenade längst nicht mehr so viel los sei wie in seiner Jugend. Da war er wohl fast täglich dort.

Dann kommt er auf ein Problem zu sprechen, das ihn laut eigenen Aussagen „am meisten schockiert hat“. Er bemängelt, dass der Beachclub von damals verschwunden sei, und zeigt ein ziemlich verlassenes Gelände hinter einem Zaun. Das sieht wirklich traurig aus, sollen hier doch Sonnenliegen, Cocktailbar, DJ und Tanzfläche die Leute zum Feiern animiert haben. Doch zum Glück klären ihn seine Follower in den Kommentaren auf. Hier heißt es „Centro Beach gibt’s aber“ und „Der Centro Beach ist doch einfach nur umgezogen. Ist doch jetzt im Sommer immer dort, wo im Winter die Rodelbahn steht“. Puh! Glück gehabt!

„Alles einfach im Arsch“

Doch das war noch nicht alles. Als Nächstes zeigt der TikToker noch das „Brauhaus“, das früher wohl richtig gut lief und jetzt ebenfalls geschlossen ist. Um das Gebäude herum sieht es für ihn aus wie „eine Geisterstadt“. Auch die ehemalige Bar fehlt laut seinen Aussagen. „Alles einfach im Arsch“, heißt es noch am Ende des Videos. Da ist wohl einer wenig begeistert.

Ob es am Centro Oberhausen wirklich so schlimm aussieht oder ob es sich einfach nur im Laufe der Zeit verändert hat, muss jeder Besucher für sich selbst entscheiden. Zumindest zieht das Einkaufs- und Freizeitzentrum aus dem Ruhrgebiet weiterhin jede Menge Leute an.

