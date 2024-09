Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim: Jetzt geht neue Nachricht um – DAS kommt auf Besucher zu

Momentan finden im Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim große Veränderungen statt. Im Zuge des Umbaus des Einkaufszentrums beabsichtigt man, dieses komplett umzugestalten und für Kunden attraktiver zu machen. Da darf auch ein neuer Mieter nicht fehlen.

+++ Limbecker Platz in Essen macht Neueröffnung offiziell – Kunden haben nicht den leisesten Schimmer! „Kenne ich gar nicht“ +++

Wie die „WAZ“ berichtet, hat das Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim einen Vertrag mit dem Freizeit-Anbieter „Adventica“ geschlossen. Die Eigentümer des Einkaufszentrums, Eurofund Group und Signal Capital Partners, teilten mit, dass „Adventica“ nächstes Jahr 3300 Quadratmeter langfristig anmieten wird.

Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim: „Germany coming soon“

Der Freizeit-Anbieter stammt ursprünglich aus Litauen und war bisher nicht ein einziges Mal in Deutschland vertreten. Auf der Website des Unternehmens wird jedoch angekündigt: „Germany coming soon“ – und das im Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim.

Bei „Adventica“ handelt es sich um ein sogenanntes „Familien-Unterhaltungscenter“. Wie die „WAZ“ berichtet, wirken diese auf den Fotos wie knallbunte Spielplätze. Unter anderem werben diese Unterhaltungszentren mit Attraktionen, wie Hindernisparcours, aufblasbare Trampolin- und Rutschlandschaften, Abenteuerspielplätze, interaktive Games oder Gokart-Bahnen.

+++ Centro Oberhausen: Schock-Szenen! Besucher müssen sofort handeln +++

„Adventica“ wird damit „hochwertige, sichere und stets dynamische Unterhaltungsorte für Familien bereitzustellen.“ Dabei soll das Unterhaltungscenter im Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim nicht nur attraktiv für Kinder und Familien sein, sondern auch Angebote für Teenager haben.

Adventica: Schlüsselbaustein für Neugestaltung

Die Eigentümer des Rhein-Ruhr-Zentrums in Mülheim sehen „Adventica“ als idealen Mieter für die Neugestaltung des Einkaufszentrums. Neven Grzeta CEO Germany der Eurofund-Gruppe, bezeichnet „Adventica“ sogar als „ein Schlüsselbaustein“ für diese Umgestaltung. Weiterführend erklärt er: „Wir freuen uns sehr, dass ,Adventica‘ sich für das RRZ als ersten Standort in Deutschland entschieden hat und wir eine langfristige Partnerschaft in Mülheim eingehen.“

Mehr Themen:

Das Unterhaltungscenter soll im Bereich zwischen Cinemaxx und der Food Lounge im zweiten Quartal des Jahres 2025 eröffnet werden. Der Umbau soll jedoch bereits diesen Oktober beginnen. Was die Eröffnung von „Adventica“ jedoch für „Euro Eddy‘s Kinderwelt“ im Rhein-Ruhr-Zentrum Mülheim bedeutet wird, erfährt man in diesem Artikel der „WAZ“.