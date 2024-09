Centro Oberhausen: Schock-Szenen! Besucher müssen sofort handeln

Es tut sich etwas in der Neuen Mitte Oberhausen. Viele Menschen verbinden den Ort mit dem Westfield Centro Oberhausen. Doch das Gelände hat noch weitaus mehr zu bieten. Ob Sea Life, Legoland, Rudolf-Weber-Arena oder Gasometer.

Und genau hier spielen sich jetzt schaurige Szenen ab. Das Centro Oberhausen macht eine eindeutige Ansage.

++ Neuer Laden im Centro Oberhausen eröffnet – DAS gibt es sonst nirgendwo in NRW ++

Centro Oberhausen: Furchterregende Szenen

„Achtung, Achtung! Vom 4. Oktober bis 3. November wird’s in unserer Nachbarschaft richtig gruselig!“, warnt das Centro Oberhausen seine Besucher vor. Denn was auf dem Platz vor dem Gasometer passiert, ist nichts für schwache Nerven.

Auch interessant: Plötzlich steht TV-Star in Oberhausener Pizzeria – „Klar, dass er die Nummer 1 persönlich besucht“

Hier stellt der „Zirkus des Horrors“ sein Zelt auf „und liefert uns vier Wochen lang eine furchteinflößende Show“, freuen sich die Centro-Verantwortlichen. Wer sich traut, kann am Gewinnspiel des Oberhausener Einkaufszentrums teilnehmen. Die acht glücklichen Gewinner können sich über jeweils vier Tickets für die Premiere am Freitag (4. Oktober, 19.30 Uhr) freuen.

Centro-Gewinnspiel: So funktioniert’s

Um teilnehmen zu können, musst du drei Dinge tun.

Dem Centro Oberhausen und dem Zirkus des Horrors bei Facebook folgen

Eine Person in den Kommentaren markieren, die dich begleiten soll

Den Beitrag zum Gewinnspiel im eigenen Facebook-Feed teilen

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer sich die Tickets sichern will, muss schnell sein. Denn das Gewinnspiel läuft nur noch bis Sonntagabend (29. September, 23.59 Uhr). Danach werden die Gewinner ausgelost und anschließend über den Facebook-Messenger kontaktiert. Schon in den ersten Stunden nach Veröffentlichung kommt die Aktion sehr gut an, wie hunderte Kommentare belegen. Grusel-Fans brauchen also eine Portion Glück, um auf diesem Weg bei der Premiere dabei zu sein.