Centro Oberhausen: Neuer Laden eröffnet – diese Besucher sind besonders baff

Schon wieder Neuigkeiten aus dem Westfield Centro Oberhausen. Nachdem das Einkaufszentrum in NRW erst kürzlich eine Neueröffnung verkündet hat, gibt es nun die nächste Überraschung.

Denn am Samstag (21. September) hat im Centro Oberhausen wieder ein neuer Laden seine Pforten eröffnet. Vor allem eine Besuchergruppe dürfte angesichts des Angebots ganz genau hinhören.

Centro Oberhausen jubelt über Neuzugang

Das Centro Oberhausen darf sich zu einem illustren Kreis zählen. Nach München, Hamburg und Hannover eröffnet der Modehändler „Feature“ seinen vierten Store in Deutschland. Kathrin Hocke feiert, dass der neue Mieter sich für seinen ersten NRW-Standort das Einkaufszentrum in der Neuen Mitte in Oberhausen entschieden hat.

„Der neue Store bietet Styles von sorgfältig ausgewählten internationalen Marken und wird definitiv zum neuen Lifestyle Hotspot für unsere männlichen Besucher werden“, ist sich die Marketing-Managerin aus dem Centro Oberhausen sicher.

Das bietet der neue Laden im Centro Oberhausen

Damit ist klar, wer sich über die Neueröffnung besonders freuen kann. Denn das Unternehmen hat sich nach Angaben von Kathrin Hocke „auf Street Fashion und Trends für Herren spezialisiert.“ Sie finden im neuen „Feature“-Store legere Jeans, Hoodies, T-Shirts, Kappen und Accessoires verschiedener Marken. Dazu gehören etwa:

Burocs

Eightyfive

Daily Paper

Neben den internationalen Marken will das Unternehmen aber auch hauseigene Produkte anbieten. Der 300 Quadratmeter große Shop befindet sich im Centro Oberhausen im Erdgeschoss zwischen Tommy Hilfiger und Vero Moda. Wer bereits „Feature“-Kunde ist, der kann sich über einen weiteren Service freuen. Denn im neuen Centro-Store können Kunden auch ab sofort Ware umtauschen, die sie online bestellt haben.