Limbecker Platz in Essen macht Neueröffnung offiziell – Kunden haben nicht den leisesten Schimmer! „Kenne ich gar nicht“

Erst vor wenigen Tagen heizte der Limbecker Platz die Gerüchteküche ordentlich an. Denn ein selbst gestelltes Rätsel zu großen Neuigkeiten, die das Essener Einkaufscenter schon bald zu verkünden hat, ließ Kunden die wildesten Vermutungen anstellen. Manche spekulierten sogar darauf, dass es bald ganz anders heißen werde (DER WESTEN berichtete).

Doch nicht mal eine Woche später folgte am Dienstag (24. September) endlich die Auflösung. Tatsächlich wird im Limbecker Platz in Essen mal wieder ein neuer Laden Einzug halten. Beim Namen allerdings verstehen viele Kunden jetzt nur Bahnhof.

Limbecker Platz in Essen verkündet es selbst

Schon am Freitag (27. Oktober) soll es so weit sein, dann öffnet ein neues Geschäft im Untergeschoss seine Türen für Kunden. Dabei soll es sich laut Limbecker Platz um die Kette „Miniso“ handeln, wie die Betreiber jetzt unter anderem auf Facebook bekannt geben.

+++ Zechenfest in Essen: Besucher staunen Bauklötze – DAS steckt dahinter +++

Dabei will der neue Shop neben einem DJ, Tänzerinnen und einem Maskottchen auch mit Geschenktüten und Eröffnungsrabatten zum Auftakt locken. Um 12 Uhr soll es so weit sein – und das allein ist bei einer Kundin schon Grund zum Aufruhr. „Lieb’s, wie man an einem Freitag um 12 Zeit hat da zu sein. Wieso nicht Samstag? Für nichts gefreut, naja.“ Viele stellen sich nach der Ankündigung jetzt aber eine ganz andere Frage.

„Was ist das für ein Laden?“

Denn vielen scheint der neue Laden im Limbecker Platz in Essen komplett neu zu sein. „Kenn ich gar nicht“, outet sich etwa eine Besucherin. „Kenne ich gar nicht. Was ist das denn genau für ein Laden?“, fragt sich auch eine andere. „Was verkaufen die, Pizza?“, spekuliert der nächste.

In den Kommentaren melden sich schnell wissende Besucher zu Wort. „Ist ein chinesisches Einzelhandelsunternehmen“, ist so die vielfache Antwort. Der Limbecker Platz in Essen scheint sich allerdings nicht daran zu stören, dass vielen Kunden der neue Shop noch komplett neu sein sollte. „Komm vorbei und schau es dir an“, ermuntern die Betreiber etwa eine unwissende Besucherin. Das lassen sich viele sicherlich nicht zwei Mal sagen!