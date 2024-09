Essen: Heißt der Limbecker Platz bald anders? Besucher werden deutlich

Der Limbecker Platz ist im stetigen Wandel. Erst kürzlich gab ein Modeladen im Essener Einkaufszentrum bekannt, dass er seine Türen für immer schließen wird. Besucher mussten sein Aus bereits schmerzlich hinnehmen (hier mehr dazu >>>).

Scheinbar werden das im September aber nicht die einzigen Neuigkeiten bleiben, wie der Limbecker Platz in Essen jetzt auf Facebook vermuten lässt. Zwar drücken sich die Betreiber im Netz noch in Rätseln aus, doch Besucher wollen das Geheimnis schon jetzt gelüftet haben.

Limbecker Platz: Von Neueröffnung bis Waffenkontrollen

„Big NEWS – Coming Soon!“, so die Ankündigung des Limbecker Platzes am Freitagnachmittag (20. September). „Was glaubst du, worum es geht?“, richtete sich der Center-Manager an seine Community.

Und die ließ sich nicht zwei Mal bitten, das Rätsel um die große Ankündigung zu lösen. So spekulieren einige, dass schon bald ein neuer Laden Einzug im Limbecker Platz halten könnte. Einen konkreten Anwärter gäbe es schon: Der chinesische Discounter „Miniso“. Denn seit dem Leerstand der Ladenfläche des ehemaligen Galeria Karstadt wäre natürlich gut Platz für mindestens einen neuen Laden.

Essen Einkaufszentrum mit neuem Namen?

Ein anderer tippt dagegen auf die Rückkehr von Superdry. Auch ein Umzug von Primark in den Limbecker Platz ist für eine Einkaufscenter-Kundin denkbar. „Waffenkontrollen am Eingang?“, wirft sogar eine Besucherin spekulativ in den Ring.

Andere sind sich dagegen einig, dass der Limbecker Platz schon bald einen neuen Namen erhalten wird. Und damit könnte er in die Fußstapfen des Centro Oberhausen und des Ruhr Park in Bochum treten. „Ihr werdet demnächst Westfield Limbecker?“ oder „Ihr gehört nun auch zu Westfield?“, raten einige Kunden auf Facebook. Ob sie damit ins Schwarze getroffen haben, wird sich erst noch zeigen. Wann der Limbecker Platz das Geheimnis um die großen Neuigkeiten lüften wird, ist nicht bekannt.