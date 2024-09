Globus-Schock in Essen und Co.: Supermarkt gibt NRW-Filialen auf – Nachfolger steht bereit

Nach dem Aus von Real hat die Warenhauskette Globus zugeschlagen. Neben Kaufland und Edeka sicherte sich auch das Unternehmen mit Sitz in St. Wendel (Saarland) 16 Märkte. Doch der Plan von Globus scheint nicht überall aufgegangen zu sein.

Wie das Unternehmen am Donnerstag (19. September) mitteilte, sollen bundesweit fünf Standorte aufgegeben werden, darunter einer in Essen und ein weiterer in NRW. Ein Konkurrent steht nach Angaben des Unternehmens schon in den Startlöchern.

Globus zieht die Reißleine in Essen und Co.

Schon im Juli berichtete die Lebensmittelzeitung von einer Krise bei Globus. Mehrere Filialen in NRW stünden auf der Kippe, hieß es damals (mehr dazu hier >>>). Jetzt herrscht Gewissheit: Bundesweit will Globus fünf Standorte abgeben, drei davon in NRW.

„In Bedburg, Chemnitz, Essen, Neubrandenburg und Wesel hat sich gezeigt, dass unser Konzept nicht vollständig angenommen wird. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, die Märkte abzugeben und ihren Weiterbetrieb unter neuer Führung sicherzustellen“, muss Thomas Hewer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus-Markthallen, feststellen.

Kaufland steht bereit

Doch die Warenhäuser sollen nicht dicht gemacht werden. Globus plant stattdessen eine Übergabe an die Konkurrenz. „Mit Kaufland haben wir einen potenziellen Nachfolger gefunden, dessen Konzept ideal zu den Anforderungen der jeweiligen Standorte passt, der die Nahversorgung weiter sicherstellt und Arbeitsplätze erhält“, so Thomas Hewer.

Ob Kaufland die Globus-Markthallen in Essen, Wesel und Bedburg tatsächlich übernehmen darf, steht allerdings noch in den Sternen. Sowohl das Bundeskartellamt als auch die jeweiligen Vermieter an den Standorten müssen die Übernahme noch abnicken. Sollte der Markt in Essen an Kaufland gehen, bleiben dem Ruhrgebiet mit Bochum, Castrop-Rauxel und Duisburg nur noch wenige Globus-Standorte erhalten.