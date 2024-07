Auweia, jetzt kommt es für Globus in NRW dicke! Wie das Branchen-Magazin „Lebensmittel Zeitung“ (LZ) berichtet, stehen mehrere Filialen von Globus in NRW vor dem Aus. Vor allem die Standorte an ehemaligen Real-Flächen sind gefährdet. Laut „LZ“ sollen mehrere Filialen Verluste ohne Ende schreiben, ein Weiterbetrieb sei für sie nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll.

Vor allem jene Standorte in NRW seien betroffen, die zuvor von Real betrieben wurden. Die sind bekanntlich insolvent. Die „LZ“ glaubt, dass sich Globus mit dem Kauf von insgesamt 16 ehemaligen Real-Filialen übernommen haben könnte. Nur wenige würden die Planziele erreichen. Sind bald diese NRW-Filialen Geschichte?

Globus in der Krise – diese NRW-Standorte trifft es mit voller Wucht!

Betroffen könnte auch die Globus-Markthalle in Castrop-Rauxel sein. Auch die Filialen in Duisburg und Bedburg sollen zum Verkauf stehen. Die Markthalle in Castrop-Rauxel ist zumindest oft gut besucht. Die Geschäftsführerin zog eine positive Bilanz nach der Eröffnung im September 2022, bezeichnete das erste Geschäftsjahr als „herausfordernd, lehrreich, erfolgreich“.

Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ äußerten sich weder der Konzern konkret noch der Marktleiter oder die Betriebsratsvorsitzende. In der Region betreibt Globus noch Filialen in Bochum und Essen. Castrop-Rauxel ist der nordöstlichste Punkt im Filialnetz von Globus. In ganz Deutschland gibt es aktuell 65 Globus-Märkte.

Auch wenn klar ist, dass nicht alle Filialen permanent größer werden und Globus weiter expandieren kann, sei der Konzern ordentlich aufgestellt. Globus-Sprecher Thomas Hewer zu den „Ruhr Nachrichten“: „Aktuell befinden wir uns in Deutschland in einer Phase der Konsolidierung und konzentrieren uns dabei auf die Weiterentwicklung unserer Standorte und Kernkompetenzen.“ Es bleibt abzuwarten, wie diese Phase weiterläuft…