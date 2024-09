Wer sich am Freitagabend (20. September) ins UCI Bochum verirrt, um aus der großen Palette an Blockbustern auszuwählen, dürfte sich die Augen reiben.

Denn das Multiplex-Kino im Ruhr Park zeigt an diesem Abend in allen 14 Sälen den gleichen Film – aus einem besonderen Grund.

UCI Bochum erweist Kult-Film die Ehre

Freitag ist „Bang Boom Bang“-Tag im UCI Bochum. Seit der Premiere im Jahr 1999 wird die Ruhrpott-Komödie hier mindestens einmal pro Woche gezeigt. Mittlerweile geht der Kultfilm in seine 1309. Spielwoche. In der Regel wird der Streifen Freitagabends in einem der 14 Säle des Bochumer Kinos gezeigt. Doch an diesem Freitag (20. September) ist alles anders.

Denn ab 19.30 Uhr strahlt das UCI Bochum „Bang Boom Bang. Ein todsicheres Ding“ einfach in allen 14 Sälen aus. Hat hier Kalle Grabowski den Verantwortlichen etwa persönlich die Pistole auf die Brust gesetzt?

Kalle Grabowski (Ralf Richter) und Keek (Oliver Korittke) in „Bang Boom Bang“. Foto: imago images/United Archives

„90 Minuten Hardcore, echte Gefühle“ in Bochum

Tatsächlich wird Ralf Richter an diesem Abend neben einigen seiner Schauspiel-Kollegen (Oliver Korittke, Christian Karmann, Jochen Nickel und auch Regisseur Peter Thorwarth) in Bochum erwartet. Doch die Legenden des Kult-Films kommen nicht, um Druck zu machen. Stattdessen war das UCI offensichtlich selbst in feinster Schlucke-Manier „da wat am Planen dran“. Denn in diesem Jahr feiert der Ruhrpott-Klassiker sein 25. Jubiläum!

Ein Vierteljahrhundert nach der Premiere im Jahr 1999 rollt das UCI Bochum dem Kult-Streifen also den roten Teppich aus. Das Schaulaufen beginnt bereits ab 17.45 Uhr, bevor die „Bang Boom Bang“-Darsteller dann zwischen 19.30 Uhr und 20.15 Uhr in allen Kinosälen persönlich vorbeischauen, um die Zuschauer auf das Event einzustimmen. Und dann heißt es „90 Minuten Hardcore, echte Gefühle“.

Wer sich noch ein Ticket besorgen will, sollte sich nicht auf die Abendkasse verlassen. Am Morgen vor dem Event gab es aber immerhin online noch Restkarten