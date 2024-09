Nico Santos im Ruhr Park Bochum: Jetzt haben Fans nur noch eine Frage

Der Ruhr Park Bochum ließ seine Besucher lange Zeit im Unglauben, was er ihnen zur feierlichen Umbenennung Gutes tun will. Doch seit einigen Tagen ist klar, dass am 26. September kein Geringerer als Nico Santos im Bochumer Einkaufszentrum gastieren wird (DER WESTEN berichtete).

Auch wenn es bis zum Konzert im Westfield Ruhr Park noch einige Tage hin ist, beschäftigt Santos-Fans jetzt eine Frage. Und der Bochumer Einkaufstempel serviert prompt die Antworten auf dem Silbertablett.

Ruhrpark Bochum: Santos-Fans haben eine Frage

Um unter anderem die Wartezeit bis zum Santos-Konzert zu überbrücken, will der Ruhr Park in Bochum jetzt den ganzen September über jeden Montag Infos und Antworten auf Fragen von Besuchern liefern.

Zum Start am Montag (10. September) legte das umbenannte Einkaufscenter gleich mal mit einem FAQ zum Konzert von Nico Santos los. Und eine Frage scheint die Fans vorab besonders zu beschäftigen. „Kann ich meine Tickets an jemand anderen übertragen?“ Die Antwort vom Bochumer Westfield Ruhr Park folgt direkt.

Ruhrpark Bochum spricht Klartext

Und die Antwort dürfte unpässlichen Besuchern gar nicht gefallen. „Nein, das geht leider nicht. Die Tickets werden nämlich personalisiert.“ Bei einer Besucherin sorgt diese Antwort allerdings für Fragezeichen. „Und wie läuft es dann für das Konzert mit der zweiten Karte oder im Krankheitsfall, wenn sie nicht übertragbar sind?“, legt sie prompt nach.

Wie der Westfield Ruhr Park in der Kommentarspalte offenbart, sollten Konzertbesucher am 26. September unbedingt ihren Perso mitbringen, um ihre Bändchen zu erhalten. „Im Krankheitsfall müsstet ihr bitte am Tag der Veranstaltung eine Mail an uns schreiben und die Namensänderung durchgeben. Die ’neue Person‘ muss dann die entsprechende Club Karte des vorhergingen Gewinners oder der vorherigen Gewinnerin vorzeigen.“ Bei der ausführlichen Antwort dürften dann ja wohl keine weiteren Fragen offen bleiben.