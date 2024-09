Ruhr Park Bochum: Konzert-Hammer! Besucher können sich auf diesen Star freuen

Das Warten hat ein Ende! Nach Tagen des Ratens und der gestreuten Hinweise macht es der Ruhr Park Bochum endlich offiziell. Zur feierlichen Umbenennung des Einkaufszentrums soll ein großer Star in den Westfield Ruhr Park nach Bochum kommen.

Besucher waren schon wild am Raten – und viele lagen mit ihrem Tipp goldrichtig, wie das Einkaufszentrum jetzt verkündet.

Ruhr Park Bochum macht es offiziell

Trommelwirbel bitte: Am 26. September wird für ein exklusives Konzert Nico Santos live im Westfield Ruhr Park auftreten! Der deutsche Singer-Songwriter wird im Rahmen der Welcome Days auf dem Parkplatz P1 seine Hits zum Besten geben. Und das ist noch nicht alles.

Besucher können nämlich bis zum 22. September Karten für das Konzert gewinnen. Dafür müssen sie nur ein Auge auf die Kanäle des Westfield Ruhr Parks haben. Mit etwas Glück werden sie sich zu der ausgewählten Runde von gerade einmal 3.000 Fans gesellen können, die den Sänger live erleben dürfen.

Ruhr Park Bochum plant weitere Veränderungen

Allerdings dürfen ausschließlich Club Mitglieder an dem Gewinnspiel teilnehmen und das digitale Glücksrad drehen. Alle 24 Stunden ist das möglich. Zu gewinnen gibt es jeweils zwei Tickets, die auch auf den Namen der Gewinner ausgestellt werden.

Das Shopping Center feiert am 26. September nicht nur die Umbenennung, sondern auch das 60-jährige Bestehen des Einkaufszentrums. Dieser Tag markiert eine Wende für das Center. Es soll „noch attraktiver für internationale und nationale Marken“ werden, „aber auch eine Plattform für besondere Events bieten“, kündigt Nils Lange, Head of Shopping Center Management Austria und Germany bei Unibail-Rodamco-Westfield an. „Das Konzert ist der Auftakt.“

Somit wird auch der Ruhr Park – wie zuvor das Centro Oberhausen – zu einer der 40 Westfield-Flagship-Destinationen in den USA und Europa. Zur Feier werden bei den Welcome Days bis zum 28. September noch weitere Mitmachaktionen auf Besucher warten.