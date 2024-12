Ruhr Park Bochum: Irres Gewinnspiel lockt Kunden an – was ein Weltstar damit zu tun hat

Regelmäßig kommen neue, spannende Nachrichten vom Ruhr Park Bochum an. Erst letztens eröffneten insgesamt vier neue Läden in dem Einkaufszentrum mitten im Ruhrgebiet. Einer davon hat etwas mit der berühmten Dubai Schokolade zu tun…

Und auch jetzt trudeln Hammer-Nachrichten ein, die nicht nur Musik-Fans aufhorchen lassen werden. Denn bei dem Gewinnspiel geht es um einen waschechten Weltstar! Der Ruhr Park Bochum wird Kulisse eines Hammer-Events – und dieses Mal können Fans sogar selbst in Aktion treten.

Ruhr Park Bochum: Weltstar lockt Kunden an

Als Mitglied der Boygroup „Take That“ und anschließend als Solokünstler wurde Robbie Williams erfolgreich. Lieder wie „Angels“ oder „Let me Entertain You“ machten den Briten zu einem Weltstar, den heutzutage fast jeder kennt. Die Geschichte des Sängers, der zum internationalen Star geworden ist, wird in „BETTER MAN – DIE ROBBIE WILLIAMS STORY“ erzählt. Der Regisseur Michael Gracey wird bereits durch sein Debüt „The Greatest Showman“ gefeiert. Aber was hat der Ruhr Park Bochum damit zu tun?

Das könnte dich auch interessieren: Ruhr Park Bochum: Neueröffnung lässt Besucher ausrasten – „Euer Ernst?“

Am Montag, den 9. Dezember, macht der offizielle Karaoke-Bus zu „BETTER MAN – DIE ROBBIE WILLIAMS STORY“ im Ruhr Park Bochum halt! Von 12.30 Uhr bis 19.45 Uhr können Fans des Weltstars hier seine Musik auf eine ganz besondere Art und Weise feiern.

Hammer-Gewinnspiel!

„Kommt vorbei, singt euren liebsten Robbie Williams-Song und gewinnt Kinotickets für das verrückteste Biopic aller Zeiten“, lockt der Ruhr Park Bochum in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“. Robbie Williams und Karaoke-Fans sind eingeladen, den Star auf eine ganz ungewöhnliche Weise zu feiern und dabei noch lustige Erinnerungen zu schaffen.

Mehr News:

Als Belohnung lockt der Karaoke-Bus mit Kinotickets, um BETTER MAN – DIE ROBBIE WILLIAMS STORY im Kino zu erleben. Der Film wird zwar erst am 2. Januar auf den Leinwänden erscheinen, aber im Karaoke-Bus haben Fans jetzt schon die Möglichkeit, sich einzustimmen. Der Bus wird außerhalb des Centers zwischen dem UCI und Galeria Karstadt Kaufhof am Ruhr Park Bochum zu finden sein.