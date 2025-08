In NRW ist endlich Aufatmen angesagt! „Die Wetter-Wende kommt“

Lang genug währt dieser verfrühte Herbst schon, wann kehrt endlich der Sommer zurück nach NRW? Schon in dieser Woche, ist sich Dominik Jung von „wetter.net“ sicher. Der Meteorologe sieht sogar die 30-Grad-Marke näher rücken. Womöglich wird sie schon vor dem zweiten August-Wochenende überschritten.

Eins ist klar: Es wird wieder hochsommerliches Wetter in NRW erwartet. Die Frage ist nur, wie lange die Hitzeperiode diesmal anhält.

Wetter in NRW wird wieder sommerlich

Es wird wärmer – endlich! Lange genug gewartet, haben wir in NRW definitiv. Temperaturen unter 20 Grad und Regen – das passt einfach nicht zum Sommer. Ein Glück, dass damit schon bald wieder Schluss ist. „Die Wetter-Wende, sie kommt“, ist sich Jung sicher.

Während die Mittelmeer-Region und überraschenderweise auch Skandinavien zuletzt die hohen Temperaturen gebunkert haben, kehren sie langsam auch nach NRW zurück. Der Start in die neue Woche bleibt zunächst noch verhalten, doch ab Donnerstag (7. August) springen die Temperaturen gleich auf 27 Grad. Ab Freitag sind dann schon 30 Grad drin.

Wetter-Wende in NRW von Dauer?

Zum Wochenende gehen die verschiedenen Wettermodelle jedoch in den Spagat. Während das GFS-Modell extrem Hitze und über 33 Grad voraussagt, bleibt das ECMWF verhaltener bei 25 bis 26 Grad. Diese Diskrepanz zwischen den beiden Modellen besteht nun bereits seit einigen Tagen. Wie es am Ende kommen wird, muss sich zeigen. Jung peilt einen Mittelwert zwischen den beiden Prognosen an.

Ob es wirklich so heiß wird und wie lange diese Hitzeperiode andauern wird, ist noch nicht abzusehen. Laut „wetter.net„-Experte Dominik Jung könnte es in der nächsten Woche wieder gewittrig und regnerisch werden, was sich dann auch negativ auf die Temperaturen auswirken könnte. Die August-Prognose an sich sieht allerdings keine Abweichungen vom Temperaturmittel oder Niederschlagsmittel der vergangenen Jahre.