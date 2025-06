Formel 1 verkündet es selbst: Nächster Mega-Deal ist offiziell

In den vergangenen Wochen hat die Formel 1 immer wieder die Vertragsverlängerungen der jeweiligen Strecken verkündet, an denen die Rennen zu dem Zeitpunkt stattgefunden haben. So ist es jetzt auch nach dem Kanada-GP der Fall.

Die Formel 1 hat den Vertrag für den Großen Preis von Kanada verlängert. Der Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal bleibt durch eine neue Vereinbarung mit dem Veranstalter und der kanadischen sowie der Quebecer Regierung bis 2035 Bestandteil des Rennkalenders. Damit geht der Grand Prix in sein beeindruckendes siebtes Jahrzehnt.

Formel 1: Historischer Kurs in Montreal bleibt bis 2035 erhalten

Seit 1978 ist der Circuit Gilles-Villeneuve die feste Heimat des Großen Preises von Kanada und begeistert Fahrer und Fans gleichermaßen. Die Strecke ist für ihre Schikanen, die Haarnadelkurve und die berühmte Wall of Champions bekannt. Vier aktuelle Formel-1-Fahrer, darunter Lewis Hamilton und Max Verstappen, haben dort bereits Siege gefeiert. Hamilton teilt sich mit Michael Schumacher den Rekord von sieben Siegen auf dieser Strecke.

Die Octane Racing Group, die den Grand Prix ausrichtet, investiert seit Jahren intensiv in moderne Infrastruktur. Diese Maßnahmen ermöglichen es, den steigenden Anforderungen der Formel 1 gerecht zu werden. Die Erweiterungen sollen fortgesetzt werden und die Attraktivität des Rennens in der Zukunft weiter erhöhen.

Ein ikonisches Rennen in Kanada

Formel-1-CEO Stefano Domenicali erklärte: „Da die Formel 1 ihr 75-jähriges Jubiläum feiert, ist es passend, dass wir eine Verlängerung mit dem Großen Preis von Kanada angekündigt haben, einem Rennen, das in unserem Sport eine so unglaubliche Geschichte hat und nach einer wahren Legende, Gilles Villeneuve, benannt ist.“ Domenicali hob zudem die „Energie“ Montreals und den Enthusiasmus der Fans hervor und bedankte sich bei allen Beteiligten und Fans.

Kanadas politische Vertreter betonten in einer gemeinsamen Erklärung die Bedeutung des Rennens. Der Große Preis von Kanada ist laut ihnen eines der weltweit beliebtesten Events, stärkt Montreals internationale Sichtbarkeit und bringt erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Sie betonten ihr Engagement für die Weiterentwicklung und den nachhaltigen Erfolg dieses Klassikers.

Mit der Vertragsverlängerung bleibt der Große Preis von Kanada ein Meilenstein im Kalender der Königsklasse. Fahrer, Veranstalter und Fans freuen sich auf viele unvergessliche Rennen in Montreal.

