Mallorca: Deutscher mit irrer Aktion! Er plant sie seit 20 Jahren

Für viele klingt es nach einem verrückten Sommerstreich, für Maik Horn ist es der ganz große Traum: Der gelernte Bierbrauer aus Neuruppin ist mit einem Oldtimer-Traktor auf dem Weg nach Mallorca.

Insgesamt liegen 2.000 Kilometer Strecke vor ihm, die er innerhalb von 15 Tagen schaffen will. Was wie ein verrücktes Abenteuer klingt, ist für Trecker-Maik ein lange geplanter Lebenstraum, der nun endlich Wirklichkeit wird.

Mallorca: Traktor-Maik plant Reise seit 20 Jahren

Die Reise ist für Maik Horn mehr als nur ein Abenteuer, denn sie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Vorbereitung. „Seit 20 Jahren plane ich das“, sagt er im Gespräch mit „rbb“. Denn statt mit dem Flugzeug zum Urlaubsziel zu reisen, hat sich Horn bewusst für die entschleunigte Variante entschieden. Der Grund: Er leidet unter großer Flugangst.

„Ich bin zweimal geflogen – einmal aus der Disco, einmal mit der Antonov, und das hat mir gereicht. Das wollte ich nicht noch mal erleben“, so der gebürtige Brandenburger. Wann er auf Mallorca ankommen will, steht schon lange fest: „Am 4. Juli wird dann Geburtstag gefeiert auf Malle.“

Maik Horn verwirklicht sich mit besonderer Reise seinen Traum

Allein reist Horn jedoch nicht. Begleitet wird er von seiner Ehefrau Dani, die in einem Wartburg 1.3 an seiner Seite fährt. Auch ein Freund ist dabei und fährt mit einem IFA W50 Lkw hinter ihm her. Im Lkw befindet sich alles, was für die Reise notwendig ist: Sitzgelegenheiten, Küchenutensilien, ein Grill, ein großer Kunststoffbehälter für Frischwasser – und auch Bier. Übernachtet wird in einem mitgeführten Wohnwagen. Hotelübernachtungen sind nicht vorgesehen – auch wegen der hohen Sprit- und Fährkosten.

Viele aus Maiks Umfeld unterstützen die ungewöhnliche Reise. Bekannte, Freunde und auch Unternehmen haben sich beteiligt – mit finanziellen Mitteln oder durch die Bereitstellung von Ersatzteilen. Das ungewöhnliche Fortbewegungsmittel, der Traktor, steht im Zentrum dieser Reise – und symbolisiert die bewusste Entschleunigung und Entschlossenheit des Projekts. Für Maik Horn ist es nicht nur eine Fortbewegung, sondern die Verwirklichung eines lang gehegten Traums, den er sich nun endlich erfüllt.

Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Die Reise ist ein Statement – gegen die Schnelllebigkeit und für die Umsetzung persönlicher Träume, auch auf vier langsam rollenden Rädern.