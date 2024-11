Centro Oberhausen macht es offiziell – bekannte Kette zieht in das Einkaufscenter

Das Centro Oberhausen ist mit 125.000 Quadratmeter Verkaufsfläche das größte Einkaufszentrum Europas und bildet das Herzstück der Neuen Mitte der Stadt. Hier können die Kunden in über 250 Einzelhandelsgeschäften shoppen bis der Arzt kommt.

Hier findet man alles von Mode und Accessoires über Elektronik bis hin zu Spielzeug und Lebensmittel. Jetzt hat eine weitere bekannte Kette angekündigt, in das Einkaufscenter zu ziehen. Die Kunden müssen aufhorchen, denn die Neueröffnung steht kurz bevor.

Centro Oberhausen kündigt Neueröffnung an

Im Einkaufs- und Freizeitzentrum Centro Oberhausen steht eine weitere Neueröffnung an. Die Schmuckgeschäfte Bijou Brigitte, Claire’s und Lovisa bekommen bald Konkurrenz. Das hat das Einkaufzentrum am 31. Oktober auf Facebook bekannt gegeben.

„Eine Neueröffnung jagt die nächste! Am 06.11. eröffnet Orovivo 1856 seinen Store bei uns im Center. Seit 1856 steht OROVIVO für modernen und zeitlosen Schmuck, der Geschichten erzählt. Es gibt bereits über 60 Stores in Deutschland und ab nächster Woche auch einen in Oberhausen!“, verkündet das Centro Oberhausen stolz.

„Das Team inspiriert und hilft euch“

Orovivo 1856 vereint „Qualität und Stil“, sodass jeder sein neustes Lieblings-Schmuckstück findet, heißt es. Die Kunden finden dort „eine breite Auswahl an Echtschmuck und Uhren zu fairen Preisen“. Schmuckliebhaber können sich vor Ort individuell beraten lassen. „Das Team inspiriert und hilft euch, das Passende für jeden Anlass und jedes Budget zu entdecken.“

Weitere Nachrichten haben wir heute für dich zusammengestellt:

Das Schmuckgeschäft hat sich einen guten Zeitpunkt für die Neueröffnung im Centro Oberhausen ausgesucht. Denn in wenigen Wochen steht Weihnachten vor der Tür. Wer also auf der Suche nach Geschenken für sich oder seinen Liebsten ist, der kann ab dem 6. November bei Orovivo 1856 vorbeischauen.