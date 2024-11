Centro-Weihnachtsmarkt in Oberhausen: Jetzt ist es offiziell – DAS will niemand verpassen

Nicht nur die Weihnachtslieder von Mariah Carey (55) und Michael Bublé (49) werden bald wieder aus den Radios dudeln, sondern auch die Weihnachtsmärkte öffnen bald ihre Pforten. Zumindest an vielen Orten, denn zum Beispiel in Essen hat ein Markt bereits begonnen (⇾ hier gibt’s mehr Infos).

Und bald ist es hier so weit: In gut einer Woche startet der Weihnachtsmarkt am Centro in Oberhausen. Los geht’s am 15. November – doch nun hat der Markt etwas offiziell gemacht, was sicher viele zum Staunen und Raunen bringen wird.

Centro Oberhausen: Weihnachtsmarkt kündigt Highlight an

Es riecht nach gebrannten Mandeln, Bratwurst und auch der Duft von Glühwein liegt in der Luft. Dazu glitzert und funkelt es an vielen Ständen in der NRW-Stadt. Doch der beliebte Weihnachtsmarkt am Centro in Oberhausen überrascht in diesem Jahr mit zwei Highlights.

So laden nicht nur über 130 Stände zum Einkaufen und Schlemmen ein – auch die weihnachtliche Stimmung ist in Oberhausen bald spürbar. Doch in diesem Jahr gibt es nicht nur zahlreiche kleine und große Leckereien, sondern auch ein Event der Extraklasse.

„Höhepunkt des Jahres“: DAS erwartet die NRW-Besucher

So eröffnet nicht nur ein spektakuläres Himmelsspektakel mit zahlreichen Drohnen das weihnachtliche Programm, wie es in einer Pressemitteilung des Centro in Oberhausen heißt. Zudem gibt es im Dezember noch einen absoluten „Höhepunkt des Jahres“, so Andreas Ulmer, Centermanager des Westfield Centers.

Was bedeutet das? Am 8. Dezember können Kunden ihre Geschenke oder Kleinigkeiten kaufen. Klingt gewöhnlich – ist es aber nicht! Denn es ist ein Sonntag – und genau da öffnen die vielen Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen.

Übrigens: Der Wunschbaum wird in diesem Jahr wieder im Westfield Centro in Oberhausen stehen. Die Besucher sind dazu eingeladen, den vielen Kindern einen Herzenswunsch zu erfüllen.