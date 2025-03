Centro Oberhausen feiert Neueröffnung – das erwartet Kunden

Ein neues Geschäft hat im Centro Oberhausen eröffnet. Es ist ein ganz neuer Laden. Von dem Label haben sicherlich noch nicht viele Kunden im Ruhrgebiet gehört.

„NZA New Zealand“ heißt es. Doch was finden Besucher des Westfield Centro nun hier in Oberhausen? Das erfährst du in unserem Artikel.

Centro Oberhausen: Neues Geschäft hat eröffnet

Ab sofort hat die Filiale der neuseeländischen Marke geöffnet und begrüßt damit Besucher und Shopping-Freunde gleichermaßen. Hier gibt es Herrenmode zu kaufen, die von dem faszinierenden Land im Südwesten inspiriert wurde. Daneben werden Kunden auch bei der Suche nach Schuhen und Accessoires fündig.

„Mit der Eröffnung von NZA New Zealand Auckland erweitern wir das Modeangebot für unsere männliche Zielgruppe im Westfield Centro“, sagt Andreas Ulmer, Center Manager des Westfield Centro. „Hier finden stilbewusste Männer ab sofort ein vielseitiges Modeangebot mit Kleidung, die Funktionalität, Komfort und Stil vereint.“

Centro Oberhausen verkauft Kleidung für jeden Einsatz

Ob unterwegs in der Stadt oder auf einem Outdoor-Abenteuer – NZA verspricht seinen Kunden, sie stets passend zu kleiden. Mit Sweatshirts, Strickwaren, Hemden, Jacken und Hosen für den Alltag, auf Reisen, in der Freizeit oder auch bei wittrigen Einsätzen. Die Kleidung soll so verschieden einsetzbar sein wie das Land, von dem sie inspiriert ist.

Schon seit Ende Februar hat NZA New Zealand Auckland geöffnet. Interessierte Kunden finden das Geschäft neben dem Strumpfhosen-Giganten „Calzedonia“ und gegenüber von Tommy und Calvin Klein Jeans sowie Jack Wolfskin.