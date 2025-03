Forum Duisburg: Neuer Laden-Riese zieht ein – lange müssen Kunden nicht mehr warten

Duisburg-Besucher aufgepasst! Dass das Forum in Duisburg mit seinen vielen Geschäften eines der größten Einkaufszentren Deutschlands ist, ist längst bekannt, doch nun gibt es Neuigkeiten.

Im Frühjahr 2025 zieht ein Kosmetikriese in den Einkaufstempel, wie die „WAZ“ berichtet.

Forum Duisburg: Laden-Riese zieht ein

Die Rede ist von Kiko Milano. Das Kosmetik-Unternehmen ist in Deutschland noch nicht so stark vertreten, aber das soll sich bald ändern. Derzeit gibt es rund 20 Filialen und in NRW ist die Marke bisher nur vereinzelt vertreten – unter anderem im Centro Oberhausen und am Limbecker Platz in Essen. Aber auch Duisburg wird bald dabei sein!

Eines ist klar: Kiko Milano bringt jede Menge italienischen Chic und Glamour nach Duisburg. Und das zu erschwinglichen Preisen, denn die Mascara kostet zwischen 10 und 15 Euro – eine individuelle Schminkberatung gibt es schon für 30 Euro.

Center-Manager freut sich über Kiko-Eröffnung

„Wir freuen uns sehr, Kiko Milano als neuen Mieter begrüßen zu dürfen“, betont auch Center-Manager Holger Höfner. Und natürlich hat sich das Forum Duisburg die beste Lage ausgesucht: Die ehemalige Rituals-Fläche liegt direkt im Erdgeschoss, also mitten im Geschehen. Übrigens: Der Deko-Laden zieht dann auf eine größere Fläche direkt neben Depot.

Die Arbeiten sind bereits in vollem Gange und spätestens Ende März wird Depot selbst schließen. Center-Manager Holger Höfner bedauert die Schließung des beliebten Geschäfts. Depot war „für uns immer ein Frequenzbringer“, sagt er gegenüber der „WAZ“. „Das ist für uns schade, es fehlt dann ein Anbieter in diesem Bereich.“ Ob es nach der Schließung wieder Deko-Artikel im ehemaligen Depot-Laden geben wird, lässt der Center-Manager offen.

