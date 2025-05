Forum in Duisburg feiert Neueröffnung – zwei neue Läden kommen

Im Forum in Duisburg eröffnen bald zwei neue Geschäfte, die vor allem Frauen ansprechen: „Kiko Milano“ und „Schuhtique“. Die italienische Kosmetik-Marke „Kiko Milano“ startet am 30. Mai. Ebenfalls geöffnet wird „Schuhtique“, ein Concept-Store von Derya Aydin.

Beide Neueröffnungen bereichern das Einkaufszentrum und bieten den Besucherinnen neue Shopping-Möglichkeiten. Wie die „WAZ“ berichtet sieht Center-Manager Holger Höfner die neuen Geschäfte als ideale Ergänzung des bestehenden Angebots im Forum Duisburg.

„Schuhtique“: Mode für Duisburg und Umgebung

Die „Schuhtique“ gilt schon lange als Adresse für modebewusste Frauen in Duisburg. Seit 2008 führt Derya Aydin den Laden. Nach einem Start am Averdunkplatz zog sie 2018 in die Königsgalerie. Mit dem Umzug ins Forum vergrößert Aydin ihre Verkaufsfläche nun auf 250 Quadratmeter. Der neue Laden bietet einen urbanen Industrie-Look, in dem historische Holztüren als Blickfang dienen. Begleitet vom Umzug erweitert Aydin auch ihr Sortiment. Wie die „WAZ“ berichtet, sind neben Mode und Schuhen nun auch Deko-Artikel erhältlich.

Die modebegeisterte Inhaberin besucht gemeinsam mit ihrem Mann regelmäßig internationale Modemessen. Sie stellt das Sortiment aus Lieblingsstücken zusammen, häufig von unbekannten Marken aus Skandinavien, Spanien und Italien. „Jedes Teil wird von mir persönlich ausgesucht“, sagt Aydin. Wichtig ist ihr, einen Mix aus schönen und bezahlbaren Kleidungsstücken anzubieten. Die Stammkundinnen kommen nicht nur aus Duisburg, sondern auch aus Städten der Umgebung wie Mülheim und Bochum. Aydin schätzt den direkten Kontakt zu ihren Kundinnen und steht selbst am Wochenende im Laden. „Wir stehen für eine persönliche Atmosphäre und eine ehrliche Beratung“, sagt sie.

Kosmetik-Marke „Kiko Milano“ jetzt auch in Duisburg

Neu für Duisburg ist die Marke „Kiko Milano“. Das Unternehmen bietet über 1200 Produkte aus den Kategorien Make-up, Parfum und Haarpflege an. Individuelle Schminkberatungen gehören ebenfalls zum Service der italienischen Marke.

Mit über 1000 Geschäften weltweit ist „Kiko Milano“ bereits in vielen Ländern vertreten. In Deutschland betreibt die Marke bisher rund 20 Filialen, darunter in Oberhausen und Essen. Welchen Platz, die neue Kosmetik-Kette im Forum Duisburg einnimmt, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.